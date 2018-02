Izrael: Rekordowa liczba młodzieży przyjedzie do Polski

Mimo napiętych stosunków między Polskš a Izraelem w tym roku rekordowa liczba izraelskich uczniów przyjedzie do Polski. Ale czy tak naprawdę do Polski?

Według danych izraelskiego Ministerstwa Edukacji w tym roku na szkolnš wycieczkę przyjedzie aż 40 tys. uczniów z tego kraju.

Wycieczki klasowe do Polski sš organizowane w Izraelu od ponad 30 lat.

W pierwszym roku wzięło w nich udział tylko 200 uczniów. Do 2012 roku ta liczba wzrosła do 25 tysięcy, by w latach 2013-2016 osišgnšć 31-32 tys. uczestników rocznie. W ubiegłym roku do Polski przyjechało 39 tysięcy uczniów z Izraela, a w bieżšcym ta liczba ma przekroczyć 40 tysięcy.

Liczba uczestników roœnie między innymi dlatego, że władze Izraela nie tylko dopłacajš do wycieczek, ale też narzuciły, jaki może być najwyższy koszt takiego wyjazdu na głowę jednego ucznia.

Jednak w samym Izraelu pojawiajš się wštpliwoœci dotyczšce tych wycieczek. Po pierwsze pojawia się pytanie, dlaczego znakomita większoœć takich edukacyjnych wyjazdów odbywa się wyłšcznie do Polski, a nie np. do Niemiec, gdzie uczniowie również mogliby zwiedzić nazistowskie obozy zagłady i gdzie również miał miejsce Holokaust.

Coraz częstsze sš również zastrzeżenia co do przekazywanej uczniom w czasie wyjazdów treœci, pojawiajš się uwagi o niewłaœciwym zachowaniu uczniów w Polsce, ale też pretensje do polskich biur turystycznych o ustalanie cen.

Jak mówi cytowany przez Haaretz dr Idan Yaron, socjolog i antropolog, wykładowca w koledżu Aszkelon, który w ramach badań antropologicznych do swojej ksišżki brał udział w kilku takich wycieczkach, wyjazdy te tak naprawdę wcale nie sš wyjazdami do Polski.

- To jest wyjazd, który ma umocnić w uczniach pewne wartoœci, głównie wartoœci nacjonalistyczne, a nowoczesna Polska wcale nie jest celem tej podróży - mówi dr Yaron. - W Większoœci przypadków, w drodze między jednym miejscem pamięci a drugim, młodzież zasłania nawet okna w autokarach i oglšda wyœwietlane filmy.

- Uważam, że warto pojechać na takš wycieczkę, by każdy z uczniów mógł to doœwiadczenie odczuć na własnej skórze. Pytanie tylko, jak to zrobić. Warto by było włšczyć do tych podróży aspekty uniwersalne i podkreœlić temat praw człowieka - uważa dr Yaron.

Dodaje też, że jeœli obecne napięcie na linii Polska-Izrael, szczególnie po uchwaleniu budzšcej tyle kontrowersji nowelizacji ustawy o IPN spowoduje, że organizowane będš wjazdy również do innych krajów, gdzie odbywał się Holokaust, to będzie z tego zamieszania korzyœć.