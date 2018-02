Cimoszewicz: Patriotyzm nie może być oparty na łgarstwie Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Być może w wyniku tego, co się wydarzyło, dojdzie do poważnej dyskusji na te tematy w Polsce, po której tacy ludzie jak np. minister edukacji nie będzie miała wštpliwoœci, co się stało w Jedwabnem - mówił były premier Włodzimierz Cimoszewicz.

