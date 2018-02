Były ambasador: Jeśli USA coś oferują, warto to rozważyć

Były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf mówił w TVN24, że Polska "musi brać pod uwagę opinie tych krajów, które (...) sš nam potrzebne" w kontekœcie budzšcej kontrowersje ustawy o IPN.

Schnepf odniósł się do słów szefa MSZ Jacka Czaputowicza, który poinformował, że USA zwróciły się do Polski "z pewnymi sugestiami" w kwestii kontrowersyjnej ustawy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Jeżeli strona amerykańska coœ sugeruje, warto przynajmniej rozważyć to, wzišć to pod uwagę. Być może jakaœ dobra lekcja z tego też płynie, bo może nie warto jest toczyć sporu, czy nawet głębszego konfliktu ze wszystkimi na około - stwierdził Schnepf.

W kontekœcie ustawy dyplomata przypomniał, że "swoboda badań i interpretowania zdarzeń" jest "podstawš historii", dlatego "odebranie tego i stworzenie czegoœ w rodzaju państwowej historii jest czymœ siłš rzeczy sprzeczne z rozwojem intelektualnym człowieka". To właœnie obawy o próby ukrywania prawdy o historii dzięki zastosowaniu sankcji przewidzianych w artykule 55 znowelizowanej ustawy o IPN sš powodem krytyki ustawy przez Izrael.

Schnepf zwrócił uwagę, że spór z Izraelem wywołała Polska nowelizujšc ustawę o IPN. - Nawet jej treœć i zawartoœć po prostu budzi ogromnie dużo wštpliwoœci - mówił.

Odnoszšc się do podnoszonej przez rzšd koniecznoœci walki z okreœleniem "polskie obozy œmierci" Schnepf zwrócił uwagę, że w USA, gdzie przypadków używania tego zwrotu miało być najwięcej, w czasach gdy był on ambasadorem podejmowano ok. 10 interwencji rocznie w zwišzku z użyciem przez kogoœ tego sformułowania.