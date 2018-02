W Auschwitz tylko polscy przewodnicy. Pomysł kurator oświaty

Małopolska kurator oœwiaty Barbara Nowak uważa, że obecnie "obca narracja króluje" w Auschwitz.

Małopolska kurator oœwiaty Barbara Nowak uważa, że wycieczki po Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau powinni oprowadzać wyłšcznie polscy przewodnicy, którzy uzyskali licencję Instytutu Pamięci Narodowej.

"Dziœ obca, a nie Polska narracja króluje w Auschwitz! Czas z tym skończyć!" - napisała na Twitterze.

Apel nie pozostał bez komentarza. Administratorzy oficjalnego profilu muzeum skomentowali jej wypowiedŸ.

"Po Miejscu Pamięci Auschwitz oprowadzać mogš licencjonowani i szkoleni przez Muzeum przewodnicy. W większoœci sš to osoby mieszkajšce od pokoleń w najbliższej okolicy Miejsca Pamięci i zwišzane z tak boleœnie doœwiadczonym przez historię drugiej wojny œwiatowej regionem. Niektórzy znajš także historię Auschwitz z rodzinnych opowiadań o krewnych - więŸniach i ofiarach niemieckiego nazistowskiego obozu" - czytamy.

"Grupy Izraelskie przyjeżdżajšce na zasadach zawartego w 2004 r. porozumienia ministerstw edukacji Polski i Izraela teren byłego obozu Auschwitz i zwiedzajš na zasadzie współpracy edukatora Muzeum oraz lider grupy izraelskiej. Dzięki seminariom, konferencjom i kursom przygotowywanym z naszymi partnerami z Yad Vashem oraz prowadzonemu od ponad dwóch dekad dialogowi edukatorów i przewodników polskich i izraelskiej, możemy wspólnie edukować obiektywnie na temat historii, która pokazuje także to, do czego prowadzić mogš stereotypy i uprzedzenia. Zachęcamy też do wspierania projektu spotkań młodzieży z Polski i Izraela "Bliżej siebie", w którym bierze udział m.in. ponad 30 szkół z Małopolski" - przekazali pracownicy muzeum.