Sondaż: Czy za „polskie obozy” karać więzieniem

Czy obarczanie narodu polskiego współodpowiedzialnoœciš za zbrodnie nazistowskie powinno być karane więzieniem? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl

„3–7 proc. Polaków brało udział w takiej czy innej formie w Zagładzie, ale 80–90 proc. odnosiło się wobec mordu na Żydach obojętnie. A przeciwieństwem miłoœci nie jest nienawiœć, tylko właœnie obojętnoœć” – mówiła „Rz” Sharon Haskel, deputowana Likudu, partii, której przywódcš jest Benjamin Netanjahu.

„Oczywiœcie, że Polacy brali udział w Holokauœcie. Mówić trzeba o tym otwarcie i uczciwie. Dzisiejsze pokolenie nie jest za to odpowiedzialne. Jeœli jednak milczy lub kłamie, to stwarza swojš własnš odpowiedzialnoœć i podważa swojš wartoœć moralnš. Antysemityzm był i pozostaje w naszym kraju endemiczny” – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitš” Włodzimierz Cimoszewicz, były premier.

Prawie połowa badanych uważa, że obarczanie narodu polskiego współodpowiedzialnoœciš za zbrodnie nazistowskie powinno być karane więzieniem. Przeciwnego zdania jest częœciej niż co trzeci ankietowany.

Zdania w tej sprawie nie ma co pišty ankietowany.

- Częœciej pomysł tej kary popierajš mężczyŸni (50 proc.), osoby do 24 lat (58 proc.), badani o dochodach od 2001 do 3000 zł (51 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (49 proc.). Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia spada odsetek osób, które popierajš pomysł wprowadzenia takiej kary - z 59 proc. wœród osób o najniższym poziomie wykształcenia, do 41 proc. wœród badanych o wykształceniu wyższym - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wczeœniejszy sondaż SW Research dla serwisu rp.pl pokazał, że blisko trzy czwarte respondentów uważa, iż naród polski nie ponosi współodpowiedzialnoœci za zbrodnie nazistowskie.