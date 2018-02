Sikorski: PiS beneficjentem elektoratu faszystowskiego

Prawo i Sprawiedliwoœć jest "beneficjentem elektoratu antysemickiego i faszystowskiego" - ocenił Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji. - I nie chcš go stracić - zaznaczył, komentujšc nowelizację ustawy o IPN.

Zdaniem ministra obrony narodowej z czasów koalicji PiS-Samoobrona-LPR i ministra spraw zagranicznych w rzšdzie Donalda Tuska, nowelizacja ustawy o IPN to "dramatyczna klęska polskiej polityki historycznej".

- W polityce zagranicznej PiS chodzi o to, żeby swojemu elektoratowi dać poczucie błogostanu co do własnej historii i nie zmuszać do myœlenia. To jest podejœcie kilkunastoletniego czytelnika "Trylogii", gdzie Polacy zawsze sš wspaniali i na końcu wygrywajš. Nacjonalistyczne podejœcie, że rasy, religie, czy narody majš skłonnoœć

do dobra lub zła jest z gruntu fałszywe, szczególnie w sytuacjach skrajnych - prowadzi do fałszywych wniosków - powiedział Sikorski w TVN24.

Według byłego ministra, nowelizacja ustawy miała umocnić pozycję Prawa i Sprawiedliwoœci w polityce krajowej. - Tutaj tak naprawdę chodziło - tak mi się zdaje - z wywleczeniem tej ustawy z zamrażarki, o to, że skoro wywaliło się Macierewicza (z rzšdu, po rekonstrukcji - przyp.red.) - wreszcie - to trzeba było łypnšć okiem do œrodowisk skrajnych - ocenił Sikorski.

Jego zdaniem reakcje Izraela czy Stanów Zjednoczonych były dla PiS zaskoczeniem. - To jest bardzo prowincjonalna ekipa, więc oni nie rozumiejš, co powoduje wybuch wulkanu. To ich zaskoczyło - stwierdził.

Zapytany, jak za jego rzšdów w ministerstwie spraw zagranicznych Polska radziła sobie z okreœleniami "polskie obozy œmierci" w zagranicznej prasie, Sikorski odpowiedział, że jego resort podejmował interwencję "około tysišca razy w cišgu siedmiu lat". - Ale proszę pamiętać, że to były interwencje, które miały długofalowy skutek. Zmusiliœmy na przykład redakcje typu "The Economist" czy Associated Press, czyli wpływowe redakcje, do zmiany swoich stylebooków - podkreœlił.