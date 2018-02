Światowa organizacja żydowska apeluje ws. ustawy reprywatyzacyjnej

World Jewish Restitution Organization (WJRO) zabrała głos w dyskusji o ustawie reprywatyzacyjnej. W oœwiadczeniu przesłanym redakcji „Rzeczpospolitej” czytamy, że organizacja domaga się jej szybkiego przyjęcia i jest „głęboko zaniepokojona” zwróceniem ustawy do dalszych prac do Ministerstwa Sprawiedliwoœci. O tym mówił w ubiegłš niedzielę szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin.

„World Jewish Restitution Organization wzywa do szybkiego procedowania poprawionej ustawy, która dotyczy zwrotu mienia” – czytamy w oœwiadczeniu.

W oœwiadczeniu cytowany jest Gideon Taylor, prezes wykonawczy WJRO. „Jesteœmy głęboko zaniepokojeni tym, że ta decyzja [o zwrocie ustawy do dalszych prac o której mówił Sasin – red.] opóŸni jej wejœcie w życie. Osoby starsze – zarówno Żydzi, jak i inni – które czekały ponad 70 lat na sprawiedliwoœć za ich utracone mienie już nie mogš czekać więcej. Wzywamy rzšd Polski do szybkiego przyjęcia legislacji, która jest sprawiedliwa i uczciwa wobec tych, którzy utracili swoje mienie, włšczajšc w to Polaków, którzy przetrwali Holocaust jak i ich rodzin”.

WJRO już w paŸdzierniku ubiegłego roku wyrażała „głębokie rozczarowanie” kształtem zaproponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci ustawy reprywatyzacyjnej.