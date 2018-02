Prezydent Poznania pojechał do Izraela i krytykuje rząd PiS

Przebywajšcy z wizytš w Izraelu Jacek Jaœkowiak, prezydent Poznania, skrytykował niedawno przyjętš nowelizację ustawy o IPN. - Polska jest na złej drodze - powiedział w rozmowie z "The Jeruzalem Post".

Prezydent Jaœkowiak, polityk Platformy Obywatelskiej, przebywa w Izraelu na 32. Konferencji Prezydentów Miast na zaproszenie wiceministra spraw zagranicznych Izraela oraz prezesa Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego. Organizatorami konferencji, której tematem przewodnim jest "Bezpieczne miasta", sš Amerykański Kongres Żydowski (American Jewish Congress), Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa Izrael, American Council for World Jewry oraz Union of Local Authorities in Israel - informuje "Głos Wielkopolski".

- To nie jest sposób, aby zmierzyć się z problemem - powiedział Jaœkowiak w rozmowie z "The Jeruzalem Post", komentujšc budzšcš kontrowersje nowelizację ustawy o IPN. Zwrócił uwagę na pogorszenie stosunków dyplomatycznych Polski z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainš. - W cišgu ostatnich 27 lat zrobiliœmy wiele, aby nasze relacje międzynarodowe były lepsze - powiedział, zaznaczajšc, że od dwóch lat relacje te ulegajš pogorszeniu.

Jaœkowiak mówił także, że w czasach PRL w szkołach uczono "półprawd". - Na przykład w szkole powiedziano mi, że w czasie II wojny œwiatowej zginęło 4-5 mln ludzi, ale nikt nie powiedział, że 90 proc. z tego było pochodzenia żydowskiego. Teraz odkrywamy naszš historię, w nowych ksišżkach i filmach. Nie byli wœród nas sami bohaterowie, prawi ludzie. Byli też tacy, którzy pomagali nazistom - stwierdził.

Prezydent Poznania uznał, że "lepiej jest zmierzyć się z przeszłoœciš, niż wprowadzać przepisy, które zabraniajš pewnych punktów widzenia i karzš badania historyczne" - pisze "The Jeruzalem Post". Zdaniem Jaœkowiaka, mimo stanowiska partii rzšdzšcej, "nie wszyscy sš zadowoleni z tej zmiany (ustawy o IPN)".

Jack Rosen, przewodniczšcy Amerykańskiego Kongresu Żydowskiego, jednego z organizatorów konferencji, powiedział tej samej gazecie, że "temat jest mu bliski", ponieważ urodził się w obozie przesiedleńców w Niemczech, a jego ojciec był więŸniem w Auschwitz. - Historia moich rodziców, szczególnie z tamtych lat, jest cišgle żywa w moim umyœle i na pewno nie wszyscy Polacy byli współwinni okrucieństw - powiedział, dodajšc jednak, że choć jest wielu Polaków, którzy pomagali Żydom, "jest zbyt wiele historii o tych, którzy byli współwinni i œciœle współpracowali z nazistami".

- Nie różnicuję Holokaustu i tych, którzy były współwinni zabijania ludzi - powiedział Rosen. - Myœlę, że to niefortunne, że Polska uchwaliła to prawo. Stawia to jš w tym samym rzędzie, co Iran i inne państwa islamskiego terroru a także prawica w USA i negacjoniœci Holokaustu. 71 lat po Holokauœcie, dla takiego kraju jak Polska, jest to hańba - ocenił.

Rosen dodał, że "ma nadzieję, iż z takimi liderami jak prezydent Jaœkowiak, który potrafi mówić na ten temat, prawo (ustawa o IPN) może zostać obalone".