Premier Izraela odpowiada Morawieckiemu. Zapowiada rozmowę

Słowa, które tak oburzyły premiera Netanjahu, padły wczoraj podczas pobytu Mateusza Morawieckiego w Monachium.

Tam, pytany przez izraelskiego dziennikarza o cel nowelizacji ustawy o IPN oraz o to, czy opowiadajšc o swojej matce przeœladowanej przez Polaków w czasie okupacji będzie uznany za przestępcę, Morawiecki użył sformułowania "żydowscy sprawcy".

- Nie będzie przestępstwem, jeœli ktoœ powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy - stwierdził polski premier.

Oburzenia wypowiedziš Mateusza Morawieckiego nie krył jego izraelski odpowiednik.

"To oburzajšce. Mamy tu problem niezrozumienia historii i braku wrażliwoœci na tragedię naszego narodu" - stwierdził premier Benjamin Netanjahu.

The Polish Prime Minister's remarks here in Munich are outrageous. There is a problem here of an inability to understand history and a lack of sensitivity to the tragedy of our people. I intend to speak with him forthwith.