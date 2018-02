Szułdrzyński: Dlaczego w sprawie „polskich obozów” potknęliśmy się o własne nogi

Ostatni tydzień był chyba najboleœniejszš dotšd lekcjš realizmu, jakš los udzielił w ostatnich dwóch latach Dobrej Zmianie.

Lekcjš realizmu pokazujšcego, że dobre chęci, a nawet moralne racje, za którymi nie idzie jednak pełen profesjonalizm i dobre przygotowanie, mogš się nie tyle odbić czkawkš, co wywołać trzęsienie ziemi, po którym przyjdzie tsunami, czyli kataklizm, którego efekty będš dokładnie odwrotne od zamierzonych.

Bo dwie sprawy chyba sš całkiem pewne. Pierwsza to ta, że racja moralna leży po polskiej stronie. Używanie sformułowania „polskie obozy œmierci” sugeruje odpowiedzialnoœć państwa polskiego za to, co się w nich działo. W połšczeniu z niemajšcym narodowoœci pojęciem „naziœci”, słowa o polskich obozach prowadzš do tego, że w opinii publicznej utrwala się fałszywe przekonanie o tym, że naziœci byli Polakami, lub przynajmniej to Polska ponosi odpowiedzialnoœć za ich zbrodnie. Różne sondaże i badania socjologiczne pokazujš, że posługiwanie się przymiotnikiem „polski” odnoœnie obozów zagłady prowadzi do przypisania Polsce współodpowiedzialnoœci za Holokaust. Dlatego w interesie państwa polskiego leży walka z tym sformułowaniem – to druga rzecz, co do której chyba wszyscy się w Polsce zgadzajš.

Mało tego, zarówno w krytycznych stanowiskach ze strony państwa Izrael i USA do zapisów nowelizacji ustawy o IPN znalazły się zapisy o tym, że Polacy majš pełne prawo do tego, by walczyć z – jak to się fachowo okreœla – fałszywym kodem pamięci mówišcym o „polskich obozach”.





Tu jednak można postawić pytanie: skoro Polska ma rację, skoro powinniœmy walczyć z „polskimi obozami”, skoro to nasze prawo gotowe sš popierać Izrael i USA, skšd wzišł się ten cały kryzys? Skšd wzięła się wymiana dyplomatycznych ciosów i chyba najgłębszy impas w relacjach polsko-izraelskich od niemal trzydziestu lat, gdy Polska odzyskała niepodległoœć.

OdpowiedŸ jest banalnie prosta. Choć zwolennicy teorii spiskowych będš mówić o tym, że oto Żydzi pokazali, że nie pozwolš Polsce na uprawianie podmiotowej i suwerennej polityki zagranicznej, prawda jest znacznie bardziej prozaiczna. Jeœli na bok odłożymy spiski, zobaczymy największy problem przeprowadzonej przez Polskę akcji: porażajšcy brak profesjonalizmu. Dziœ wiemy już, że sygnały o tym, że proponowany przez rzšd kształt ustawy o IPN wywoła protesty Izraela i USA trafiały do Polski już w 2016 roku. Mało tego, wówczas też obszerne opracowanie dotyczšce ryzyk zwišzanych z proponowanymi przepisami przedstawił również polski MSZ. W dodatku dotšd politycy PiS przyznawali w nieoficjalnych rozmowach, że przyjęte przepisy nie sš doskonałe. Nikt też do końca nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego polskie przepisy przyjęto dzień przed rocznicš wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdy obchodzony jest międzynarodowy dzień pamięci ofiar Holokaustu, co doprowadziło stronę izraelskš do furii. Dopiero jednak w pištek podczas spotkania z dziennikarzami w Markowej premier Mateusz Morawiecki powiedział to wszystko wprost – przepisy mogłyby być lepsze, zaœ termin przyjęcia ustawy też jest problematyczny.

A więc podsumujmy: Polska miała dobre intencje, nasi sojusznicy przyznajš nam rację, jednak przyjęliœmy ustawę, której konkretne zapisy budzš opór wszędzie na œwiecie, których bronić nie chcš również ważni politycy PiS, zaœ przyjęto jš w terminie, który strona izraelska miała prawo uznać, za prowokację z naszej strony. I cóż z tego, że mieliœmy rację, skoro popełniliœmy kardynalne błędy? Polityka historyczna czy dyplomacja to dziedziny, gdzie trzeba działać z długofalowym, przemyœlanym niezwykle profesjonalnie zrealizowanym planem. W przypadku ustawy o IPN tego wszystkiego zabrakło. Rozumiem rozgoryczenie polityków PiS, że dziœ wszyscy sš przeciwko Polsce. Sęk w tym, że to nie efekt spisku wrogich sił, to skutek nieudolnoœci działania państwa, za które od dwóch lat pełnš odpowiedzialnoœć ponosi Prawo i Sprawiedliwoœć. Jeœli w dodatku zobaczymy, że efektem awantury o ustawę IPN – poza dyplomatycznym napięciem – jest zupełnie szalona popularnoœć hasła „polskie obozy” w Internecie, jeœli słowo to użyte było na pierwszej stronie Washington Post, by zaprotestować swój sprzeciw wobec – jak to okreœlono – cenzurowaniu historii przez polski rzšd, widzimy że zamiast ograniczyć używanie tego pojęcia, przyjęcie ustawy przyniosło mu wielkš popularnoœć.

Bo niestety tak to jest w dyplomacji. Tam gdzie brak profesjonalizmu, dobre chęci przynoszš efekty odwrotne od zamierzonych. Warto by z tej historii nie tylko PiS, ale też całe polskie państwo wycišgnęło właœciwe wnioski. Jeœli Dobra Zmiana nie uzbroi się w profesjonalne narzędzia prowadzenia polityki historycznej i dyplomacji, będzie się dalej potykać o własne nogi.