Czaputowicz: stosunki międzynarodowe są obecnie dość dynamiczne

- Na ten moment nic nie wiemy o ewentualnym odwołaniu z Polski ambasador Izraela Anny Azari - powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. - Proponuję nie gdybać.

Minister Czaputowicz ocenił w programie "Goœć Wydarzeń" w Polsat News, że stosunki międzynarodowe w zwišzku z nowelizacjš ustawy o IPN sš "doœć dynamiczne". - Trwajš rozmowy, prezentujemy nasze stanowisko. Ja bym tutaj zalecał spokój, wyjaœnianie, dlaczego ta ustawa została wprowadzona - powiedział.

Pytany o telewizyjne oœwiadczenie premiera Morawieckiego powiedział, że była to samodzielna inicjatywa szefa rzšdu, nie konsultowana z MSZ. - Premier stoi na czele rzšdu i ma zupełne prawo do zabierania w tej ważnej sprawie głosu - powiedział Czaputowicz. Pytany, czy premier przekonał opinię międzynarodowš do polskiego stanowiska, odpowiedział, że na pewno się przyczyni do większego zrozumienia.

Minister uważa też, że większoœć Polaków zgadza się ze zdaniem premiera, że nie można narodu polskiego obcišżać za zbrodnie popełnione na terenie okupowanej Polski przez Niemców. - Polskę obcišża się za zbrodnie, które popełnił kto inny - ofiara staje się katem - stwierdził. Jego zdaniem istniejš rożne œrodowiska międzynarodowe, które sš zainteresowane uchwaleniem takiej prawdy, która jest fałszem i która obcišża Polskę. - To pokazuje, że ta dyskusja może i jest potrzebna - zauważył Czaputowicz.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czaputowicz podkreœlił także, że nie zgadza się, że nowela o IPN może grozić wolnoœci słowa i badań naukowych. - Trzeba wyjaœniać, reakcja jest jaka jest, przyjmujemy to do wiadomoœci, nie sšdzę, żeby ona była jakaœ szczególnie ostra, natomiast pewien niepokój jest tu wyrażony - powiedział Czaputowicz. - Teraz jest kwestia dotarcia z naszymi argumentami, wykazania, co jest w poszczególnych artykułach, jak my to rozumiemy. Przetłumaczonš ustawę będziemy pokazywać ekspertom, jeżeli ktoœ powie, że ona ogranicza badania naukowe, pokażemy artykuł "ustawa nie dotyczy badań naukowych, działalnoœci artystycznej" - dodał.



Zapewnił, że rozumie społeczeństwo izraelskie, osoby, które przeżyły Holokaust.

Szef MSZ powiedział też, "na ten moment nic nie wiemy o ewentualnym odwołaniu z Polski ambasador Izraela Anny Azari". Zapytany o ewentualne konsekwencje takiego wydarzenia, gdyby do niego doszło, szef polskiej dyplomacji stwierdził: "To mogłoby różne rzeczy oznaczać, ale to nie jest jakaœ nadzwyczajna sytuacja". - Na razie nie mamy takich sygnałów. Jest kontakt z ambasadš. Proponuję nie gdybać - dodał.