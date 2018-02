Schetyna apeluje do Dudy: Nie podpisuj ustawy o IPN

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza karę do trzech lat więzienia za przypisywanie - wbrew faktom - narodowi polskiemu odpowiedzialnoœci za zbrodnie popełnione w czasie II wojny œwiatowej.

Przyjęcie ustawy przez parlament doprowadziło do kryzysu w relacjach Izraela z Polskš. Izrael uważa, że przepisy te mogš posłużyć do ukrywania prawdy o zbrodniach popełnionych przez Polaków w czasie drugiej wojny œwiatowej.

Głos w sprawie ustawy zabrał też Departament Stanu USA, który wezwał władze Polski do ponownego przyjrzenia się budzšcych wštpliwoœci przepisów m.in. pod kštem zdolnoœci do "efektywnej współpracy między sojusznikami".

Tymczasem intencjš polskiego ustawodawcy była walka z okreœleniami takimi jak "polskie obozy œmierci", które pojawiajš się w zachodnich mediach.

"Tracimy dobrych przyjaciół, historia staje się narzędziem walki politycznej, rosnš nastroje antysemickie. Nie może być na to zgody" - napisał na Twitterze przewodniczšcy Platformy. Następnie zaapelował, by prezydent "w imię polskiej racji stanu zawetował" ustawę o IPN.

Schetyna zaproponował też - "jako były szef MSZ" - "debatę eksperckš, by wypracować rozsšdne przepisy".

Tracimy dobrych przyjaciół, historia staje się narzędziem walki politycznej, rosnš nastroje antysemickie. Nie może być na to zgody. Apeluję do #PAD, by w imię polskiej racji stanu zawetował ust. o #IPN. Jako b. szef MSZ proponuję debatę eksperckš, by wypracować rozsšdne przepisy