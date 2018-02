Marek Sawicki: Jarosław Kaczyński powiedział jak amerykański marines: najpierw zabijamy, potem tłumaczymy

- Bez Solidarnej Polski Zjednoczona Prawica nie miałaby konfliktów - mówił na antenie Polsat News poseł PSL Marek Sawicki.

Sawicki zwrócił uwagę, że za budzšce największe emocje na arenie międzynarodowej działania rzšdu PiS odpowiedzialni sš politycy Solidarnej Polski - wskazał tu reformę sšdownictwa przygotowanš przez lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobrę i nowelizację ustawy o IPN, której twarzš - jak mówił - stał się wiceminister sprawiedliwoœci z Solidarnej Polski Patryk Jaki. - Jeœli szefa MSZ zastępuje w takiej sprawie wiceminister Jaki - to jest tak, że chcieliœmy dobrze, a wyszło jak zwykle - ocenił polityk.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Były minister rolnictwa ocenił też, że Jarosław Kaczyński, który publicznie stwierdził (w rozmowie z Polskim Radiem), że prezydent Andrzej Duda powinien podpisać nowelizację ustawy o IPN "powiedział jak żołnierz marines: najpierw zabijamy, a potem tłumaczymy dlaczego".

- Trzeba było najpierw rozmawiać - ocenił Sawicki. - Mniej ważne sš przepisy i ich treœć. To co się stało złego, to sposób jego wprowadzania - dodał.

Z kolei poseł PiS Marcin Horała przekonywał, że nowelizacja była potrzebna, bo dzięki niej "możemy zaczšć coœ robić, bo przez dziesięciolecia nie robiono niczego i obraz polskich obozów œmierci się utrwalił". Komentujšc sprzeciw Izraela i wštpliwoœci USA wobec przepisów ustawy Horała poseł stwierdził, że "ambasada Izraela i USA nie sš organami ustawodawczymi w Polsce".

- Czasy kiedy w jakiœ ambasadach tworzono w Polsce prawo minęły bezpowrotnie - wtórował mu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Pytany o to, czy prezydent podjšł już decyzję ws. nowelizacji ustawy o IPN, odparł, iż takiej decyzji jeszcze nie ma.

- Skoro ta ustawa jest tak zła, to dlaczego opozycja nie głosowała przeciw? Mnie jak się jakaœ ustawa nie podobała jak byłem posłem głosowałem przeciw - zauważył również Łapiński (przeciwko nowelizacji głosowało trzech posłów Unii Europejskich Demokratów oraz dwoje posłów Nowoczesnej).