Sasin: Tusk postanowił dokopać rządowi. To niegodne

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy o IPN na pewno będzie podejmowana w interesie państwa polskiego. Jeœli decyzja będzie podjęta będziemy jš komunikować polskiej opinii - mówił w TVN24 prezydencki minister Paweł Mucha.

Mucha przypomniał, że prezydent podkreœlał, iż w Polsce "nie ma zgody na antysemityzm". - Ale mówił także w sposób zdecydowany, że nie ma żadnej zgody na kłamliwe okreœlenie "polskie obozy œmierci", "polskie obozy zagłady" i państwo polskie musi podejmować zdecydowane działania w obronie dobrego imienia Polski - dodał. - Musimy odkłamać to, co przez wiele lat było odkłamywane - podkreœlił Mucha odmawiajšc jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaka będzie decyzja prezydenta ws. nowelizacji.

Z kolei sekretarz stanu w KPRM Jacek Sasin powiedział, że smuci go to, iż "w momencie, gdy Polska stała się obiektem ataku za to, że chce mieć skuteczne narzędzia do obrony" dobrego imienia Polski "rzšd nie może liczyć na wsparcie opozycji".

- To co zrobił Donald Tusk, który postanowił dokopać rzšdowi, obarczyć nas odpowiedzialnoœciš za to, że funkcjonuje hasło "polskich obozów œmierci" jest niegodne - dodał nawišzujšc do wpisu na prywatnym koncie przewodniczšcego w RE, w którym Tusk sugerował, iż na mocy przepisów nowelizacji ustawy do odpowiedzialnoœci można byłoby pocišgnšć polityków PiS, którzy doprowadzili do nagłoœnienia sformułowania "polskie obozy œmierci".

Kto rozpowszechnia kłamliwe sformułowanie o „polskich obozach”, szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podłe oszczerstwo na cały œwiat, skutecznie jak nikt dotšd. A więc, zgodnie z ustawš... — Donald Tusk (@donaldtusk) February 1, 2018







Z kolei Sławomir Neumann z PO apelował, by prezydent zawetował ustawę i "posłał jš do Sejmu, aby możn a było jš poprawić". - Nie ma sporu co do tego, czy należy œcigać za sformułowanie "polskie obozy œmierci". To co zrobił PiS, pójœcie jak taran spowodowało, że potwierdzono wszystkie złe intencje o jakie można podejrzewać autorów prawa - mówił.

Neumann przypomniał, że za rzšdów PO-PSL 913 razy œcigano osoby, które używały sformułowań o "polskich obozach œmierci".

- Dziœ nasi partnerzy nie wierzšc PiS-owi powodujš, ze mamy kłopot na œwiecie - dodał polityk PO, który zarzucił PiS-owi, że ten "skłócił Polskę z partnerami, którzy w walce ze sformułowaniem 'polskie obozy' trwali przy nas". - Dziœ USA piszš, że strategiczne partnerstwo z Polskš może być zagrożone - podkreœlił nawišzujšc do stanowiska Departamentu Stanu ws. ustawy o IPN.



Europoseł PSL Krzysztof Hetman ocenił natomiast, że spór o nowelizację ustawy "wymknšł się spod kontroli". Dodał, że - w jego ocenie - Izrael zareagował w tej sprawie zbyt mocno i, w jego opinii, politycy z Izraela zrobili to na użytek polityki wewnętrznej. Tak samo jednak zachował się - jego zdaniem - PiS. - Moim zdaniem obóz rzšdzšcy chciał przykryć haniebne obrazki z obchodów urodzin Hitlera - stwierdził nawišzujšc do reportażu "Superwizjera" TVN na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesnoœć. W efekcie - jak stwierdził - "poszedł w œwiat przekaz, że Polacy wypierajš się wszystkiego" złego, czego dokonali w czasie wojny.