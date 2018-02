Publicysta "The Guardian": Polacy ratujący Żydów to wyjątki

Publicysta "The Guardian": Polacy ratujšcy Żydów to wyjštki Pacyfikacja warszawskiego getta Autor nieznany, Domena publiczna

"W Polsce debata na temat najczarniejszej karty w historii XX wieku może przesunšć się z sal wykładowych i łamów gazet do sšdów, a nawet do więziennych cel. A wszystko z powodu nowego prawa, które czeka na podpis prezydenta, które nakłada karę do trzech lat więzienia dla każdego kto wini 'naród polski' za Holokaust" - pisze publicysta "The Guardian" Jonathan Freedland.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ