Były minister obrony Izraela: Tylko Polacy pomogli bojownikom z getta

"Jest jedna kluczowa różnica między Polskš a innymi narodami Europy, które znalazły się pod niemieckš okupacjš" - pisze na łamach Haaretz Mosze Arens, były szef dyplomacji i minister obrony Izraela, który urodził się 92 lata temu w Kownie.

Arens piszšc o debacie, która rozgorzała w œwiatowych mediach po przyjęciu przez polski parlament nowelizacji ustawy o IPN zwraca uwagę, że jej elementem jest przypominanie o antysemityzmie istniejšcym w Polsce przed wojnš, w trakcie wojny i po wojnie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Ważne jest jednak, by odróżniać zachowania pojedynczych Polaków lub grup Polaków od działań podejmowanych przez polski rzšd na uchodŸstwie w Londynie czy Armię Krajowš w czasie wojny" - zastrzega Arens.

Były szef resortu obrony Izraela przypomina, że ani rzšd, który kierował Polskš przed kampaniš wrzeœniowš, ani rzšd w Londynie nie współpracował z Niemcami - co więcej był "zaangażowany w walkę z nimi do samego końca wojny".

Arens przypomina też o współpracy między AK a Żydowskš Organizacjš Bojowš działajšcš w warszawskim getcie, której Armia Krajowa dostarczyła pewnš iloœć broni użytej potem w powstaniu w getcie przeciwko Niemcom.

Polityk pisze też o działaniach Armii Ludowej, która podjęła lokalne działania wspierajšce powstanie w getcie. "W rzeczywistoœci tylko Polacy udzielili jakiejkolwiek pomocy bojownikom z getta. Sojusznicze potęgi - USA, Wielka Brytania i ZSRR, po prostu zignorowały powstanie" - podkreœla Arens, który wraz z rodzicami uciekł przed nazistami w 1939 roku do USA.

"Niemieckie władze, w pełni wspierane przez Niemców, przeprowadziły Holokaust. W zagładzie europejskich Żydów Niemcy byli wspierani przez rzšd rumuński" - pisze następnie Arens przypominajšc, że w czasie inwazji na ZSRR rumuńskie jednostki, będšce sojusznikami Wehrmachtu, miały mordować Żydów na okupowanych przez siebie terenach. "Szacuje się, że Rumuni sa odpowiedzialni za œmierć setek tysięcy Żydów" - pisze Arens.

Były minister obrony Izraela przypomina też, że z Niemcami współpracował reżim Vichy - francuski rzšd powstały po klęsce francuskiej armii w maju i czerwcu 1940 roku. Jak przypomina Arens Francuzi "wysyłali swoich Żydów do obozów œmierci". "Tak też robił marionetkowy rzšd Słowacji i rzšd Węgier" - dodaje.

Następnie Arens przypomina, że w mordowaniu Żydów brali udział również Litwini, Łotysze i Ukraińcy.

"Polski rzšd i polskie podziemie nigdy nie współpracowało z Niemcami w czasie wojny. Oni walczyli z Niemcami. To jest różnica między innymi narodami Europy okupowanymi przez Niemców a Polakami" - pisze były szef resortu obrony Izraela.

Arens zwraca uwagę, że to właœnie przez wzglšd na tę różnicę polski rzšd jest "tak wrażliwy, gdy słyszy oskarżenia o współudział Polaków w Holokauœcie". "One nie sš usprawiedliwione" - podkreœla. Zaznacza jednoczeœnie, że nowelizacja ustawy o IPN idzie za daleko i zagraża wolnoœci dyskusji na temat zbrodni popełnianych przez Polaków w czasie wojny w ogóle. "Dlatego prawo to powinno zostać zrewidowane" - kończy swój artykuł Arens.