List otwarty do prezydenta: "Polska - chory człowiek Europy"

Byli ambasadorowie ostrzegajš: Obecna polityka Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwoœci jest sprzeczna z polskš racjš stanu i wiedzie Państwo do katastrofy.

List otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy i ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza podpisało 18 byłych ambasadorów. Apelujš o zawetowanie ustawy o IPN.

Treœć listu otwartego

Przebieg sporu z Izraelem, USA i innymi sojusznikami wokół ustawy o IPN dowodzi, że pozycja międzynarodowa Polski jest najgorsza od odzyskania niepodległoœci w 1989 roku. Polska przestała mieć zdolnoœci wpływania na swych, nawet najbliższych, partnerów zagranicznych.



Jako byli dyplomaci ostrzegamy: obecna polityka Jarosława Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwoœci jest sprzeczna z polskš racjš stanu i wiedzie Państwo do katastrofy.



Niszczony jest dorobek pokoleń, które wywalczyły demokrację a potem skutecznie budowały pozycję międzynarodowš wolnej Polski. W latach 1989-2015 Rzeczpospolita, pod rzšdami lewicy, prawicy i centrum, weszła do NATO i Unii Europejskiej, rozwijała się najszybciej w Europie, stała się bezpieczna i poważana, miała wpływ na kluczowe kwestie regionu i kontynentu.



Od 2015 roku polityka zagraniczna PiS kroczy od katastrofy do katastrofy. Polsce odmawia się przyjmowania wizyt wysokich przedstawicieli, regularnie krytykujš jš sojusznicy, nasze gwarancje bezpieczeństwa stajš się warunkowe. Zamiast – jak dotšd – być jednym z liderów wspólnoty Zachodu, Polska PiS-u staje się zależna od niepewnego wsparcia państw mniejszych.



Międzynarodowš pozycję kraju osłabia też flirt obecnej władzy ze œrodowiskami szowinistycznymi.



Polska jest postrzegana – piszemy to z bólem – jako "chory człowiek Europy".



Ta sytuacja jest dla Państwa wielkim zagrożeniem, zwłaszcza w obecnym niestabilnym œrodowisku. Unię Europejskš czekajš ogromne przemiany. Agresywna Rosja okupuje terytorium naszego sšsiada i ingeruje w procesy polityczne Zachodu. USA zmieniajš swš rolę w œwiecie. Rosnš nacjonalizmy.



Tymczasem głosu Polski brakuje nawet w najważniejszych sprawach: przyszłoœci Unii i jej budżetu oraz kształtu wojskowej obecnoœci sojuszniczej w Europie. Państwo PiS bojkotuje szansę, jakš jest Polak - przewodniczšcy Rady Europejskiej i marnuje miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, bo siła polskich argumentów - zwłaszcza w obszarze państwa prawa - jest żadna. Wiceprzewodniczšcemu Parlamentu Europejskiego z PiS grozi odwołanie za skandalicznš wypowiedŸ. Stosunki z partnerami w UE sš złe. Zniszczenie relacji z Ukrainš pozbawiło Polskę siły politycznej na wschodzie. MSZ stał się zakładnikiem politycznych targów wewnštrz obozu rzšdzšcego, w dyplomacji rzšdzi chaos.



Od dwóch lat wskazywaliœmy na te zagrożenia, niektórzy z nas - wewnštrz instytucji Państwa. Dziœ robimy to w formie listu otwartego, wiedzšc że te oceny podziela większoœć kolegów nadal pozostajšcych w Służbie Zagranicznej.



W trosce o dobro Ojczyzny apelujemy:



Do polityków obozu rzšdzšcego - o zmianę kursu, o powrót do polityki proeuropejskiej i prozachodniej, zakończenie sztucznych sporów z sojusznikami, przywrócenie wiarygodnoœci Polski jako państwa prawa, o zaprzestanie polityki wspierania sił skrajnych.



Do Prezydenta RP - o zawetowanie ustawy o IPN.



Do Ministra Spraw Zagranicznych - o przywrócenie dyplomacji podmiotowoœci i profesjonalizmu, który polega też na mówieniu „nie” dla działań sprzecznych z interesem Państwa.



Do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, samorzšdów oraz partii opozycyjnych - o aktywnoœć w relacjach zagranicznych i stworzenie programu odbudowy międzynarodowej pozycji Polski. Zła polityka zagraniczna PiS, które zdobyło władzę dzięki głosom 18% proc. obywateli, nie ma poparcia większoœci narodu i musi mieć alternatywę. Deklarujemy pomoc w jej stworzeniu.



Rodakom mówimy: polskiej racji stanu trzeba bronić. Polska, jak w latach 1989-2015, musi być europejska i odpowiedzialna. Musi realizować swe interesy we współpracy, a nie cišgłej wojnie z innymi.



Tylko taka Polska będzie bezpieczna i dostatnia.

Podpisani:

Marcin Bosacki, b. ambasador RP w Kanadzie

Iwo Byczewski, b. ambasador RP w Belgii i w Tunezji

Maria Krzysztof Byrski, b. ambasador RP w Indiach

Paweł Dobrowolski, b. ambasador RP w Kanadzie i na Cyprze

Grzegorz Dziemidowicz, b. ambasador RP w Egipcie i w Grecji

Urszula Gacek, b. ambasador RP przy Radzie Europy

Maciej Klimczak, b. ambasador RP na Łotwie

Maciej Kozłowski, b. ambasador RP w Izraelu

Jerzy Kranz, b. ambasador RP w Niemczech

Roman KuŸniar, b. doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych

Piotr Łukasiewicz, b. ambasador RP w Afganistanie

Agnieszka Magdziak-Miszewska, b. ambasador RP w Izraelu

Jacek Najder, b. ambasador RP przy NATO i w Afganistanie

Marek Nowakowski, b. ambasador RP na Łotwie i w Armenii

Piotr Nowina-Konopka, b. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej

Piotr Ogrodziński, b. ambasador w Kanadzie

Ryszard Schnepf, b. ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii

Tadeusz Szumowski, b. ambasador RP w Australii, Irlandii i Indonezji