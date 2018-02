Naczelny rabin Polski: Polski obóz? Prymitywna prowokacja Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

- My jesteœmy strasznie wrażliwi w sprawie Holokaustu. Tej wrażliwoœci zabrakło z drugiej strony. W Izraelu też brakuje wrażliwoœci, jeœli się mówi obrzydliwš rzecz "polski obóz zagłady". To jest prymitywna i zła prowokacja - ocenił w TVN24 Michael Schudrich, naczelny rabin Polski. - My Żydzi wiemy, ale w Ameryce nie bardzo – dodał.