Jest akt oskarżenia wobec Mateusza Kijowskiego. Grozi mu 8 lat więzienia

Prokuratura Krajowa skierowała do sšdu akt oskarżenia ws. Mateusza Kijowskiego, byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji, oraz Piotra Ch., byłego skarbnika organizacji. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia.

MężczyŸni majš odpowiadać za poœwiadczenie nieprawdy w dokumentach i przywłaszczenie 121 tys. zł m.in. ze zbiórek stowarzyszenia.

O tym, że KOD płacił swojemu byłemu szefowi za usługi informatyczne, napisały na poczštku stycznia 2017 roku "Rzeczpospolita" i Onet.pl. Prokuratura ustaliła, że usługi nie zostały wykonane. Postawiła Kijowskiemu i byłemu skarbnikowi stowarzyszenia KOD Piotrowi Ch. zarzuty poœwiadczenia nieprawdy w fakturach, przywłaszczenia 121 tys. zł i próby przywłaszczenia kolejnych 15 tys. Grozi za to do oœmiu lat pozbawienia wolnoœci.

"Obu oskarżonym prokurator zarzucił poœwiadczenie nieprawdy w dokumentach w postaci 9 faktur wystawionych przez MKM Studio sp. z o.o. – firmy należšcej do Mateusza K. i jego żony, na rzecz komitetu społecznego KOD (6 faktur) i stowarzyszenia KOD (3 faktury) w zakresie wykonanych usług informatycznych i kosztów ich wykonania" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

We wrzeœniu Mariusz Pindera, naczelnik Wydziału I Œledczego Prokuratury w Œwidnicy, w rozmowie z "Rzeczpospolitš" zapowiadał, że akt oskarżenia w sprawie Kijowskiego może trafić do sšdu do końca 2017 roku.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kijowski nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W oœwiadczeniu przesłanym do mediów były lider KOD zaapelował o używanie jego pełnego nazwiska, zamiast inicjału.

Nazywam się Mateusz Kijowski i nie wstydzę się swojej twarzy. Nie życzę sobie, żeby mówić o mnie pierwsza literš nazwiska czy zasłaniać mi na zdjęciach oczy. Chociaż tyle możecie zrobić.https://t.co/V2DRYwdUNB pic.twitter.com/1n28ut4ceO — Mateusz Kijowski (@mkijowski) March 6, 2018

- Zarzuty kryminalne działaczom opozycji stawiano już jednak wczeœniej. Stawiano w czasach PRL-u. Stawiano w latach 2005-2007. Stawiano również po ostatnich wyborach parlamentarnych. To stara i sprawdzona metoda walki systemów autorytarnych z opozycjš - skomentował doniesienia o akcie oskarżenia były szef KOD.

O akcie oskarżenia jako pierwsze poinformowało RMF FM.