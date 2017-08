Wiec KOD w rocznicę Porozumień Sierpniowych. Piotr Duda: Bezczelna prowokacja

Jak przekonać szefa do awansu?

- Dzisiaj mamy taką sytuację, że otrzymujemy zaproszenie. Dla mnie to nie jest zaproszenie, tylko bezczelna prowokacja tak zwanych KOD-owców, którzy faktycznie zapraszają nas na nasze urodziny, jubilata na nasze urodziny - zauważył Piotr Duda, przewodniczący "Solidarności".

Jego zdaniem jest to próba prowokacji. - Nie udaje się na miesięcznicach, nie udaje się na Wawelu, nie udało się podczas pogrzebu "Inki" i "Zagończyka", no to trzeba zrobić podczas uroczystości - powiedział Duda w TVP Info.

Do tej pory obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych organizowała "Solidarność". Jednak tegoroczne centralne obchody 37. rocznicy związek zaplanował w Lubinie, w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń w tym mieście.

Na obchody organizowane przez KOD ma przybyć m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz opozycyjny działacz Władysław Frasyniuk.

Swój wiec KOD organizuje o 19.00 na Placu Solidarności. Dwie godziny wcześniej w Bazylice św. Brygidy zostanie odprawiona msza, po której jej uczestnicy tradycyjnie przejdą na Plac, by pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej złożyć kwiaty.