Hotele kuszą gości nowymi wnętrzami

Hotele przechodzš spektakularne metamorfozy. Nowymi wnętrzami będzie kusił goœci warszawski InterContinental.

aneta gawrońskaRynek hotelowy kwitnie. Nowe obiekty rosnš i w największych aglomeracjach, i w niewielkich kurortach. Rękę na pulsie trzymajš także właœciciele starszych budynków. Hotele przechodzš spektakularne metamorfozy. Nowymi wnętrzami będzie kusił goœci warszawski InterContinental. Aranżacja 8,5 tys. mkw. na 13 kondygnacjach obiektu ma się zakończyć w połowie maja. Wykonawcš prac jest Tétris. Remontowane sš pokoje i korytarze. Na przełom roku jest planowany remont częœci restauracyjnej.– Branża hotelowa nabiera rozpędu – komentuje Krzysztof Poznański, ekspert firmy Tétris. – W 2017 roku odnotowaliœmy duży wzrost liczby pytań o aranżację hotelowych wnętrz. Teraz ustalamy daty rozpoczęcia szeœciu inwestycji, a kilka kolejnych jest w końcowej fazie negocjacji.Już w maju zostanie otwarty po przebudowie legendarny Hotel Europejski w Warszawie, którym będzie zarzšdzać luksusowa marka Raffles. Nowe oblicze zyska też Courtyard by Marriott Warsaw Airport. Generalny remont przylotniskowego hotelu ogłosiła spółka Chopin Airport Development. Modernizacji zostanš poddane pokoje oraz częœci wspólne, m.in. kawiarnia, restauracja, recepcja. Renowację przechodzi także Vienna House Easy Kraków. – Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja pięciogwiazdkowego hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie – mówi Karol Weber, hotelarz i autor bloga enjoyyourstay.pl. – Po jej zakończeniu hotel będzie działał pod nowš markš Radisson Collection. W 2013 roku zasłużony kapitalny remont przeszedł słynny warszawski hotel Bristol, który dołšczył do prestiżowej marki The Luxury Collection. W 2014 roku zakończyła się modernizacja równie słynnego warszawskiego hotelu Victoria działajšcego pod markš Sofitel – opowiada. Stołeczny Sheraton po 20 latach wyremontował pokoje i korytarze, a w tym roku przymierza się do modernizacji częœci publicznych. Przemysław Wiraszka, starszy analityk inwestycyjny w firmie Hotel Professionals, wskazuje poza tym m.in. na Novotel Wrocław Centrum. – Obiekt po gruntownej modernizacji został ponownie otwarty w sierpniu 2016 roku – mówi. – Był ostatnim hotelem, z którego zniknęło logo polskiej marki Orbis. Renowacja ogólnodostępnych stref została uznana przez A'Design Award and Competition za jeden z najlepszych projektów 2017 roku. Generalny remont i rozbudowę przeszedł też wrocławski Monopol, który został dostosowany do standardów pięciu gwiazdek. – Zmodernizowany został także hotel Mercure Gdynia, który działał wczeœniej pod markš Orbis Gdynia – mówi Wiraszka. Podkreœla, że przy okazji modernizacji hotele sš też rozbudowywane, jak np. wspomniany Monopol we Wrocławiu oraz Holiday Inn w Krakowie czy Diament Plaza w Katowicach. Czy hotele starzejš się równie szybko jak biurowce? Ekspert Hotel Professionals nie jest zwolennikiem porównywania tych segmentów rynku nieruchomoœci. – Każdy ma swojš specyfikę – mówi. – Niezbędne do utrzymania zdolnoœci operacyjnej obiektu naprawy sš przeprowadzane na bieżšco. Częstotliwoœć większych modernizacji wynika głównie z rosnšcej konkurencji w danym segmencie oraz obłożenia hotelu. Budowane dziœ obiekty sš nowoczeœniejsze, lepiej wyposażone, bardziej odpowiadajšce wymaganiom goœci niż hotele powstajšce w latach 90. – zwraca uwagę. Dodaje, że najwięksi operatorzy hotelowi nakładajš na właœcicieli obiektów obowišzek tworzenia funduszu remontowego, aby zawsze mieć pienišdze na remonty i wymianę wyposażenia. – W ostatnich latach widoczny był trend modernizacji hoteli 5-gwiazdkowych, co wynikało przede wszystkim z dużej konkurencji w tym segmencie – tłumaczy Przemysław Wiraszka. A Karol Weber dodaje, że hotel to miejsce publiczne, przez które, w zależnoœci od wielkoœci, przewijajš się tysišce i miliony goœci. – Hotele, zwłaszcza sieciowe, kapitalne remonty planujš po 15–20 latach działalnoœci. Częœciej wymieniane sš wykładziny, a meble sš niekiedy poddawane renowacji – mówi ekspert. Dodaje, że kilkunastoletnie hotele, remontujšc pokoje, zazwyczaj zostawiajš łazienki bez zmian, gdyż stopień ich zużycia jest mniejszy. – Poza tym wišże się to z większymi wydatkami i wydłużonym czasem remontu – wyjaœnia. – Hotele najczęœciej prowadzš modernizacje, nie przerywajšc działalnoœci. To wymaga właœciwego planowania prac, aby dyskomfort goœci był jak najmniejszy. Weber podkreœla, że rozwój branży hotelowej i dynamiczny przyrost liczby obiektów sprawia, że ich właœciciele muszš planować modernizacje i wydatki z wyprzedzeniem, aby nie zostać w tyle za nowymi hotelami.Czy modernizacje sš niezbędne, by utrzymać hotelowe gwiazdki? – Skategoryzowane obiekty hotelowe sš poddawane urzędowym kontrolom nie rzadziej niż raz na trzy lata – wyjaœnia Karol Weber. – Poza sprawdzeniem, czy obiekt spełnia wymogi dla danej kategorii w zakresie wyposażenia i zakresu œwiadczonych usług, kontrolerzy oceniajš także stan zużycia i uszkodzenia elementów wyposażenia. W przypadku uchybień przedsiębiorca dostaje zalecenia z okreœlonym terminem zastosowania się do nich. W wyniku kontroli hotel może stracić lub zyskać wyższš kategorię. Przemysław Wiraszka przypomina, że zaszeregowanie hotelu do okreœlonej kategorii odbywa się na wniosek przedsiębiorcy, który zamierza œwiadczyć usługi hotelarskie. – Przedsiębiorca przyjmuje na siebie pewnego rodzaju ograniczenia i poddaje się kontroli właœciwego marszałka województwa, który z chwilš uprawomocnienia się decyzji o zaszeregowaniu uzyskuje wobec przedsiębiorcy okreœlone uprawnienia – wyjaœnia. – Może dokonywać czynnoœci kontrolnych dotyczšcych przestrzegania wymagań okreœlonych w ustawie o usługach turystycznych. W razie uchybień może zmienić z urzędu kategorię obiektu lub nawet nakazać wstrzymanie œwiadczenia usług hotelarskich, np. jeżeli obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe lub gdy stan obiektu uniemożliwia œwiadczenie takich usług. Mam tu na myœli skrajne przypadki, np. odpadajšcy tynk z sufitu.