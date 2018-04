W przerwie – na obiad albo na manicure

Słynny na całš Polskę Mordor, czyli ogromne zagłębie biurowe na warszawskim Służewcu, przegrał z nowym centrum biznesowym na Woli, bo oferował tylko jedno – miejsca do pracy.

Kiedy w budynkach gasły œwiatła, betonowa dzielnica wymierała. Dlatego dziœ na Służewcu powstajš osiedla, punkty usługowe, sklepy, hotele. Wymieszanie funkcji to jedyny sposób, by zatrzymać najemców.Pracownicy biurowców tuż obok chcš mieć kawiarnie, przychodnie, przedszkola. Nowoczesny budynek, w którym jest wiele rozmaitych usług, to karta przetargowa w walce o najlepszych pracowników. Bar czy restauracja to podstawa. Właœciciele budynków chętnie wynajmujš powierzchnie także nietypowym najemcom. Na parterach budynków lokujš się więc salony spa, kluby fitness, gabinety medycyny estetycznej. Pracownicy biurowca przy ul. Prostej w Warszawie, w którym mieœci się m.in. „Rzeczpospolita", majš na wycišgnięcie ręki piekarnię, perfumerię, fryzjera, salon depilacji, salon manicure, a nawet sklep z rajstopami.Na rynku nieruchomoœci słowo klucz to „wielofunkcyjnoœć".