Brexit to szansa dla nas. Nie zmarnujmy jej

Warszawa i Polska mają teraz swoje pięć minut i tylko od nas zależy, czy dobrze je wykorzystamy – twierdzi ekspertka, która od 30 lat działa na międzynarodowym rynku nieruchomości komercyjnych.

O co chodzi? O Brexit i o biurowce, które powstają w polskich miastach, nie tylko w Warszawie. Dobra wiadomość jest taka, że Brexit uważany jest za szansę dla największych rynków biurowych w Europie centralnej. A to przecież my. Agenci działający na globalnym rynku nieruchomości twierdzą, że obecnie przedstawiciele największych banków z Londynu intensywnie sprawdzają możliwości przeniesienia części swoich biur do Warszawy lub największych polskich miast regionalnych. A nie mamy się czego wstydzić. Budynki biurowe, które powstają u nas, są najwyższej klasy, często lepszej niż u naszych południowych sąsiadów, a do tego nasz rynek jest duży, gospodarka stabilna, a i wykształconych ludzi nie brakuje do pracy ani w Warszawie, ani w regionach. Dlaczego zatem nie mieliby pracować w instytucjach finansowych z londyńskiego City, ale w Polsce?

Mówi się też, że jest kilku innych faworytów z Europy poza Polską. Niestety. To do nich mogłyby się przenieść z Londynu dwie unijne agencje, które także będą poszukiwały miejsca dla siebie, gdy Brexit się dokona. Podobno Warszawa również podjęła starania o ich pozyskanie.

Patrząc na dane gospodarcze, na dostępność i klasę biur, wydaje się, że Polska to dobry wybór dla londyńskich instytucji. Nie tylko Warszawa, ale i polskie miasta regionalne – Kraków czy Wrocław – zyskałyby nie tylko wizerunkowo, gdyby zagraniczne instytucje finansowe pokazały, że mają zaufanie do naszego rynku. Jest jednak jeden problem, a właściwie dwa. Pierwszy: jak ostatecznie Londyn dogada się z Brukselą – na to nie mamy wpływu. I drugi: przekaz polityczny z naszego kraju. Czy tu możemy coś zmienić?

Oczywiście nasi sąsiedzi ucieszą się, jeśli będą mieć u siebie kawałek londyńskiego City. Ale czy naprawdę chcemy dostarczyć im takiego biznesowego powodu do radości? „Z londyńskiego City do warszawskich biur.