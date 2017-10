Zuzanna Dąbrowska: Oni nie chcą już tu być

Beata Szydło 2 lipca 2015 r. zapewniała: „Trzeba zrobić wszystko, żeby Polacy nie wyjeżdżali z kraju i mieli tu pracę". Według danych GUS w 2016 r. wyjechało z kraju o 118 tys. Polaków więcej niż w 2015 r. Pani premier więc ich nie zatrzymała. Co więcej, nic nie wskazuje na to, by rok 2017 miał być lepszy. Szczególnie że nie widać, by rząd PiS miał szczególnie dobre relacje z wchodzącym na rynek pracy młodym pokoleniem. Słynne „Niech jadą!" posłanki Hrynkiewicz jest tego symbolicznym przykładem.

Zgodnie z kwietniowym badaniem Kantar Millward Brown dla Work Service między marcem 2016 a marcem 2017 r. można odnotować „wzrost chęci na emigrację wśród najmłodszych badanych" (18–24 lata). Jak podaje Work Service, „tylko 55 proc. tej grupy odrzuca ewentualność wyjazdu, a 33 proc. albo już stara się o pracę za granicą, albo zamierza jej szukać w przyszłości".

Dlaczego wyjeżdżają? Praca przecież jest, bezrobocie rekordowo niskie – mamy koniunkturę. To jednak wyraźnie nie wystarcza. Na Zachodzie zarabia się lepiej. Najlepszym przykładem są tu postulaty lekarzy rezydentów. 3500 zł brutto ich nie zadowala, bo wiedzą, że w krajach skandynawskich mogą otrzymać nawet dziesięć razy wyższą pensję. Ale i to nie wszystko. Chodzi też o warunki pracy. I znów – dopominają się o to młodzi lekarze, bo przecież wzrost nakładów na ochronę zdrowia to nie tylko możliwość utrzymania się z jednej pensji, ale i praca na działającym sprzęcie. A także sens tej pracy. Jeśli wiadomo, że nie zdąży się wyleczyć pacjenta, bo on nie zdąży zrobić badań, na które czeka się pół roku, to wiarę w ten sens się traci.

Do tego dochodzi polityczna atmosfera w Polsce. Doszło do tego, że żadna grupa zawodowa czy społeczna upominająca się o własne postulaty nie robi tego na własny rachunek. Przykleja się do niej zaraz opozycja (choćby sama – jak w przypadku rezydentów – miała wiele na sumieniu) albo obrzuca ją błotem władza. I jak tu żyć w Polsce, pani premier?