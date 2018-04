Szułdrzyński o wecie prezydenta: Próg tolerancji został przekroczony

Choć od wielkopištkowego weta prezydenta Andrzeja Dudy minęło już kilka dni, PiS wraca do tego kłopotliwego tematu.

Kolejni wysoko postawieni politycy wyrażajš swoje zdumienie decyzjš głowy państwa o zawetowaniu ustawy degradujšcej komunistycznych generałów. Po reakcjach w mediach społecznoœciowych widać bardzo wyraŸnie, że dużej częœci radykalnego elektoratu partii rzšdzšcej, zwanego złoœliwie prawym sektorem, trudno zrozumieć decyzję prezydenta.

PiS i jego sympatycy, zamiast się na prezydenta obrażać, powinni próbować zrozumieć motywy jego decyzji. Wyłożył je bowiem precyzyjnie w swoim wystšpieniu, a streœcić można je było tak: nawet najsłuszniejsze intencje moralne nie sš usprawiedliwieniem dla ustaw, które uršgajš standardom demokratycznego państwa prawa. Prezydent wycišgnšł wnioski z awantury, jaka wybuchła przy okazji nowelizacji ustawy o IPN: nie opłaca się podpisywać zawierajšcych poważne wady ustaw, nawet jeœli ich założenia sš szczytne, a moralne intencje uzasadnione. – Próg tolerancji dla złych ustaw został przekroczony – tłumaczy jeden ze współpracowników prezydenta.

I właœnie w ten przekaz musi wsłuchać się PiS, jeœli nie chce być zaskakiwane kolejnymi wetami Andrzeja Dudy. Istotę sporu wyłożyła oburzona na prezydenta posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. – Dlaczego hitlerowskich zbrodniarzy można było surowo sprawiedliwie ukarać, a komunistycznych chronić majš nadzwyczajne procedury, którymi gardzili – oburza się. I trafia w sedno. Bo Duda stanšł właœnie w obronie procedur demokratycznego państwa, którymi gardzili komunistyczni zbrodniarze. To zaœ oznacza, że prezydent nie tylko coraz mocniej staje po stronie umiarkowanej w sporze toczšcym się o to, w jakim kierunku powinna zmierzać prawica, ale też wysyła jasny sygnał: od teraz nie będę w ciemno brał udziału w rewolucji, jeœli oznaczać ona będzie łamanie pewnych fundamentalnych zasad. Doœć już bezwarunkowego ufania we wszystko, co przegłosuje dobra zmiana. Dobre chęci już nie wystarczš.