Szułdrzyński: PiS wraca do gry

PiS dokonało kopernikańskiego przewrotu w swojej polityce europejskiej.

W czasie ostatnich dwóch lat nasze relacje z Uniš sprowadzały się do wygłaszania dumnych sentencji o niezawisłoœci, niezłomnoœci i wiernoœci własnym podglšdom. W tym czasie Polska de facto nie uprawiała polityki zagranicznej. Wysyłane na zewnštrz komunikaty były głównie pochodnš gry prowadzonej na użytek wewnętrzny.

Odpowiedzi Warszawy na krytykę Unii w sprawie zmian w polskim sšdownictwie sprowadzały się do wytykania braku legitymizacji Brukseli do zajmowania się naszymi wewnętrznymi sprawami.

I oto jak gdyby nigdy nic szeregowy poseł PiS zgłasza projekt nowelizacji ustaw sšdowych, a politycy tej partii wprost przyznajš, że jest to odpowiedŸ na postulaty Komisji Europejskiej. A przecież, w myœl obowišzujšcej do niedawna narracji, organ ten nie ma prawa narzucać czegokolwiek suwerennym członkom Wspólnoty. Odmowa publikacji zaległych wyroków Trybunału Konstytucyjnego – jedno z pierwszych Ÿródeł sporu z Brukselš – wynikać miała z fundamentalnie ważnych powodów. Teraz jednak PiS jest gotów je opublikować.

Partia Jarosława Kaczyńskiego zaczyna więc prowadzić ze swoimi europejskimi partnerami grę. Składa im propozycję: cofniemy się o krok, dajšc wam tym samym szansę wycofania się z postępowania według art. 7, które przecież ani wam, ani nam nie jest na rękę. Ta gra to nic innego jak sedno polityki europejskiej, która polega na uzgadnianiu rozbieżnych interesów 28 państw, na naciskach, szantażach, ale też sojuszach, ofensywach i gotowoœci do kompromisu.

Jeœli jest to efekt działania Mateusza Morawieckiego, to odniósł on swój największy jak dotšd polityczny sukces, a nie najlepsze pierwsze 100 dni szybko zblednš wobec stawki, o jakš teraz toczy się gra. Jeœli za pomocš realnie doœć nieznacznych, lecz kosztownych godnoœciowo ustępstw PiS będzie w stanie wrócić do głównego nurtu europejskiej polityki, będzie to historyczna zasługa obecnego premiera. Bioršc pod uwagę, że teraz decydować się będš losy nie tylko kolejnego unijnego budżetu, lecz również tego, jak Wspólnota – w której obecnoœć ma strategiczne znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa i interesów – będzie w przyszłoœci wyglšdać. Posiadanie wpływu na te procesy jest warte nawet dużo większych ustępstw niż te, które robi PiS.