Haszczyński: Ze skutkami ustawy o IPN będą się borykały nasze wnuki

Mateusz Morawiecki ma niezwykłš biografię jak na przedstawiciela postsolidarnoœciowego obozu konserwatywnego.

Specjalistyczna edukacja w USA, Niemczech i Szwajcarii, potem wiele lat na stanowisku prezesa polskiego oddziału wielkiego banku. Można się było spodziewać, że z takim doœwiadczeniem jako premier będzie sobie œwietnie radził zarówno ze stšpaniem po międzynarodowych salonach, jak i z reagowaniem na kryzysy w stosunkach z innymi krajami.

Okazało się jednak, że nawet tak œwiatowy człowiek, stajšc na czele rzšdu PiS, traktuje politykę zagranicznš jak odprysk polityki wewnętrznej. I wpada w najgorsze z punktu widzenia dyplomatycznej skutecznoœci pułapki, jak lęk przed niezadowoleniem radykalnego elektoratu. Do tego ma dziwnš skłonnoœć do wytykania palcem sojuszników (krytykujecie nas? – to zobaczcie, co się dzieje na Węgrzech, Słowacji, Ukrainie, w Rumunii czy Hiszpanii...).

Te cechy spowodowały, że pierwsze tygodnie rzšdu Morawieckiego w polityce zagranicznej kojarzš się i będš się długo kojarzyć z kryzysem wywołanym przez uchwalenie ustawy o IPN. Z jej skutkami – złym wizerunkiem Polski – będš się borykały nasze wnuki, tak jak teraz już kolejne pokolenie boryka się z kłamliwym okreœleniem „polskie obozy". Jednak problem z „obozami" ma korzenie w PRL, gdy Polska nie miała żadnego wpływu na kształtowanie wizji II wojny œwiatowej. Teraz ma, ale wykorzystała go fatalnie, upierajšc się przy całkowicie nieprzemyœlanej ustawie. Premier wystšpił zaœ w roli głównego upierajšcego się, i to w niewłaœciwym czasie i miejscu: na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. To na jego krótkš kadencję przypada kilka gniewnych oœwiadczeń resortu dyplomacji USA – państwa najważniejszego dla bezpieczeństwa Polski.

Wszystkie inne posunięcia Morawieckiego w polityce zagranicznej blednš przy skutkach ustawy o IPN. A szkoda, bo sš i pozytywy. Już start był dobry: nowy premier pozbył się ministrów, którzy choć nie byli na czele MSZ, prowadzili politykę zagranicznš szkodliwš dla Polski – Antoniego Macierewicza i Jana Szyszki.

Morawiecki spełnił oczekiwania w sprawie zmiany retoryki wobec Unii Europejskiej i Niemiec. Jego minister Jacek Czaputowicz mówi do partnerów z Zachodu dyplomatycznym językiem: „jesteœmy na dobrej drodze, pracujemy nad rozwišzaniem". Pozytywnym podsumowaniem stu dni jest wizyta kanclerz Angeli Merkel. Krótka, ale zakończona ważnymi deklaracjami w sprawie uchodŸców (że ich jednak mamy) i niebezpiecznego amerykańskiego protekcjonizmu.