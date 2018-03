Żukowski: Za późno, by mundial wysadzić w powietrze Fotorzepa, Waldemar Kompała

Pomysł, by piłkarskie mistrzostwa przyznać Rosji, od poczštku był moralnie wštpliwy, ale Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) to nie powstrzymało. Może czuła się usprawiedliwiona, bo wczeœniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyznał igrzyska Soczi? Bardziej prawdopodobne jednak jest to, że moralne wštpliwoœci to w œwiecie futbolu idea w zaniku.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ