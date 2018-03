Szułdrzyński: Rekonstrukcja. Sezon trzeci

Premier ma dobry pomysł na reformę administracji. Może mu być trudno jš zrealizować.

Mateusz Morawiecki postanowił uciec do przodu. Po fatalnych dla PiS dniach ostrzału z powodu nowelizacji ustawy o IPN, nagród, wydatków z kart kredytowych itp. szef rzšdu, ogłaszajšc reformę #SprawnePanstwo, przechodzi do ofensywy.

Nie tylko o przejęcie politycznej inicjatywy tu idzie. Sprawa premii, jakie przyznawali sobie politycy „dobrej zmiany", mogła się na dłuższš metę okazać katastrofš. Wieœć o bizantyjskich nagrodach Ÿle przyjšł również elektorat prawicy, co pokazały sondaże.

Wizerunkowe kłopoty premier postanowił zatem przekuć w swój sukces. Przeniesienie wiceministrów do korpusu urzędników administracji państwowej oznaczałoby realny wzrost ich wynagrodzeń. Budowa mniejszego, ale bardziej profesjonalnego rzšdu to zdecydowanie dobry pomysł. Odchudzenie rzšdu o nawet 25 proc., zlikwidowanie nagród i premii, wprowadzenie większej transparentnoœci w posługiwaniu się służbowymi kartami, mniejsze składy gabinetów politycznych to słuszne postulaty, które będš się wyborcom podobać.

Ale premier zastawił na siebie dwie pułapki. W obecnym, ponad 120-osobowym rzšdzie œcierajš się frakcje i grupy polityczne. Redukujšc liczbę wiceministrów, Morawiecki naruszy kruchš równowagę i przysporzy sobie wrogów na zapleczu. Stanie więc przed jednym z poważniejszych politycznych sprawdzianów w karierze szefa rzšdu.

Jest też inny problem. Morawiecki zapowiedział, że chce obecny przeglšd wiceministrów zakończyć w cišgu dwóch, trzech miesięcy. Czyli rozpoczyna się trzeci sezon serialu zwanego rekonstrukcjš. Pierwszy trwał niemal cały zeszły rok i skończył się zmianš premiera. Kolejny – to przełom roku, gdy nowy premier kierował starym rzšdem i przymierzał się do budowy własnego. Teraz odcinek trzeci. Z punktu widzenia rzšdzenia państwem nie jest to dobry czas. Nie trzeba dużej wyobraŸni, by wiedzieć, że urzędnicy, zamiast pracować, będš się zastanawiać, który z ich szefów wyleci, czyje polecenia warto wykonywać, a na kim postawić krzyżyk.

Jeœli więc premier Morawiecki chce naprawdę zbudować #SprawnePanstwo, powinien trzeci sezon rekonstrukcji skrócić do absolutnego minimum. Inaczej przyniesie on z państwotwórczego punktu widzenia więcej szkód niż pożytku i zostanie zapomniany, jak niezrealizowany program „Tanie państwo", który PiS ogłosił w 2005 roku.