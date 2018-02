Szułdrzyński: Kluczowy bój o warszawski ratusz

Wewnętrzne sondaże, które majš wskazywać na możliwoœć zwycięstwa kandydata prawicy w wyborach prezydenckich w stolicy, wywołały spore poruszenie w Prawie i Sprawiedliwoœci. Odzyskanie warszawskiego ratusza po 12 latach rzšdów Hanny Gronkiewicz-Waltz byłoby dla PiS niezwykle ważne z wielu powodów.

Po pierwsze, obaliłoby kolejny mit o partii Jarosława Kaczyńskiego, która niby ma być niezdolna do wygrywania w dużych miastach. Po drugie, byłoby to symboliczne powtórzenie sukcesu z 2002 r., gdy wybory w stolicy wygrał prof. Lech Kaczyński – na fali popularnoœci, jakš zdobył w kilka miesięcy jako minister sprawiedliwoœci w rzšdzie Jerzego Buzka. Po trzecie zaœ, PiS odzyskałoby jeden z bastionów Platformy Obywatelskiej, co przekłada się nie tylko na prestiż, ale również na dziesištki tysięcy miejsc pracy, które daje kontrola nad samorzšdowym molochem, jakim jest Warszawa.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Choć faktem jest, że jeœli kandydatowi wystawionemu przez partię Jarosława Kaczyńskiego uda się zdobyć warszawski ratusz, podziękowanie będzie musiał wysłać Hannie Gronkiewicz-Waltz oraz samej PO, która zamiast natychmiast zareagować na wybuch afery reprywatyzacyjnej, postanowiła popełnić samobójstwo na raty. Każde posiedzenie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji jest ciosem, który uderza w polityczny establishment rzšdzšcy stolicš od trzech kadencji. I choć opozycja zarzuca PiS, że zmienia prace komisji w polityczny spektakl, jest to spektakl nieŸle przygotowany i przynoszšcy zaplanowane polityczne korzyœci.

Ale na razie myœlenie o wygranej w stolicy to dzielenie skóry na niedŸwiedziu. Trzy kwartały, które pozostały do wyborów samorzšdowych, to w polityce cała epoka. Ale na razie wcišż wieje w żagle Zjednoczonej Prawicy. I jeœli partia Kaczyńskiego nie popełni jakiegoœ spektakularnego błędu, Platformę czekać będzie jesieniš naprawdę ciężki bój o Warszawę. Dalsze prace komisji reprywatyzacyjnej z pewnoœciš nie będš jej tego boju ułatwiać.