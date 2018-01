Haszczyński: Pojednanie różnych prędkości

Jacek Czaputowicz, doœwiadczony dyplomata, z pierwszš wizytš na Zachód w roli szefa dyplomacji udał się do Berlina.

I powtórzył tam, że Niemcy sš bardzo ważnym (a nawet strategicznym) partnerem nie tylko gospodarczo, co jest oczywistoœciš, ale i politycznie. Za czasów jego poprzednika Witolda Waszczykowskiego nie było tak wyraŸnie słychać podobnego przekazu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czaputowicz wyjaœnił gospodarzom, że widzi Polskę wraz z Niemcami w grupie krajów UE, które wyznajš demokrację liberalnš (w konkurujšcej grupie sš kraje „demokracji protekcjonistycznej"). Rzšdzšcy Niemcami majš zapewne innš definicję „demokracji liberalnej", w mniejszym stopniu odnoszšcš się do zasad wspólnego rynku, które miał na myœli szef polskiego MSZ. Czaputowicz starał się też minimalizować międzynarodowe znaczenie polskiej debaty na temat reparacji od Niemiec za zbrodnie z czasów II wojny œwiatowej. A ona wywołała w Berlinie bardziej gniewne reakcje niż sprawa reformy polskiego sšdownictwa.

Nowy szef polskiej dyplomacji zrobił, co mógł. Ale czy wpłynie to na postrzeganie naszego kraju? To trudne zadanie. Mam wrażenie, że obecnie niemiecki przekaz na temat Polski da się niestety streœcić w ten sposób: nie tak to miało wyglšdać (to znaczy: na zawsze miał być u władzy obóz anty-PiS), a skoro nie wyglšda tak, jak miało, to trzeba coœ zrobić z tym błędem, jakim było rozszerzenie UE na wschód. Pomysły mogš być różne: od pozbawienia œrodków przez zepchnięcie do unii entej prędkoœci po wymuszenie polexitu.

Czuć za Odrš straszne zniecierpliwienie, choć rzšd PiS sprawuje władzę ledwie dwa lata. Czym to jest w porównaniu z okresem, który wielu Polaków przeżyło w biedzie i traumie po niemieckich zbrodniach. Pojednanie, które przed paroma dekadami wymyœlali mšdrzy przedstawiciele naszych narodów, opiera się na wizji wspólnego uczestnictwa w œwiecie Zachodu. Niemcy nas do niego wprowadzili, Polacy nie wystawili prawdziwego rachunku za III Rzeszę.

I tak powinno pozostać. Ale wymaga to obustronnych zabiegów. Od Niemiec większych, bo sš większe i ponoszš większš odpowiedzialnoœć za przeszłoœć i przyszłoœć Europy.