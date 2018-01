Dąbrowska: Opozycja samotna i bezdomna

Głosami opozycji projekt komitetu Ratujmy Kobiety, liberalizujšcy prawo aborcyjne, trafił do kosza. Co jeszcze mogłyby zrobić Platforma i Nowoczesna, by pogrzebać swoje szanse polityczne? Trudno zgadnšć: nie oszczędzono nam ani kłamstw, ani krętactw. Kompromitacja jest bezdyskusyjna.

Od dawna już nie wiadomo w polskiej polityce, kto jest kim. Budowane od góry atrapy partii politycznych nie martwiš się reakcjš elektoratu, ten bowiem wytresowany jest w emocjach, a nie politycznych wyborach. Więc lewica nie była lewicš, PiS nie był chadecjš, a PO liberałami. Konserwatystami też zresztš nie. A Nowoczesna? Liberalizmu wystarczyło tylko na żarty z PiS, że to socjaliœci, bo ludziom pienišdze rozdajš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nic dziwnego, że posłowie nie rozumiejš, na czym polega ich zawód, skoro nie wiedzš, do jakich partii się zapisali, bo każdy siedzi w centrum i ma nadzieję, że go nie zauważš z ambony. W PiS jest łatwiej, bo tam przynajmniej wola prezesa jest jasna i wiadomo, kogo należy się słuchać. W PO też kiedyœ było wiadomo, ale po odejœciu Tuska już nie jest. W Nowoczesnej, dopóki kochano Ryszarda Petru, klub wierzył mu na słowo, że dobrze będzie zagłosować tak, jak „chce elektorat Nowoczesnej". Ale jak przyszła nowa przewodniczšca i zapomniała partii powiedzieć, jak ma być, to karty do głosowania od razu wypadły z czytników.

Od pierwszego czarnego protestu w sprawie aborcji i praw kobiet minšł ponad rok. To doœć, by wykonać pracę z posłami. Dowiedzieć się, że np. poseł Joanna Fabisiak nigdy nie zagłosuje za liberalizacjš aborcji. Zgadnšć, że nowa partia Gowina czyha na wszystkich, którzy wolš przyłšczyć się do obozu władzy, i chętnie ich zagospodaruje na listach Zjednoczonej Prawicy. A skoro tak, nic nie szkodziło, by wypracować czytelne stanowisko, nawet za cenę paru odejœć. Może wtedy nie trzeba by wyrzucać trojga posłów za wiernoœć przekonaniom – po fakcie. Bo ich postawa jest bardziej przekonujšca niż kłamstwa posłów PO tłumaczšcych, że byli chorzy, podczas gdy uczestniczyli tego dnia w publicznych spotkaniach. Albo posłanki, która tak była zajęta wklejaniem feministycznego posta, że nie zdšżyła zagłosować...

Prawicowy elektorat odpłynšł od PO już dawno, a w Nowoczesnej nigdy go nie było. Lewicowy nie przyjdzie. PiS przesuwa się do centrum. Pozostaje ciut miejsca w schowku na szczotki.