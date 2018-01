Milowy krok do zwycięstwa

Największym przegranym rekonstrukcji rzšdu sš przeciwnicy PiS. Znacznie trudniej będzie bowiem krytykować gabinet, w którym nie ma Antoniego Macierewicza, Witolda Waszczykowskiego, Jana Szyszki czy Konstantego Radziwiłła.

Mimo że niektórzy z nich cieszyli się zaufaniem twardego elektoratu PiS, byli tarczš strzelniczš, na której swe umiejętnoœci ćwiczyła opozycja. Pierwsze wrażenie jest bowiem takie, że z nowym składem Rada Ministrów przesuwa się do centrum. Michał Dworczyk, Jacek Sasin czy Henryk Kowalczyk, choć to krew z krwi Prawa i Sprawiedliwoœci, to politycy zdecydowanie bardziej umiarkowani niż ministrowie, którzy odeszli z rzšdu w wyniku rekonstrukcji. W dodatku nowi szefowie resortów z dobrym merytorycznym przygotowaniem, tacy jak Jerzy Kwieciński (rozwój), Teresa Czerwińska (finanse), Łukasz Szumowski (zdrowie) czy Jadwiga Emilewicz (przedsiębiorczoœć), będš stawiali potencjalnym krytykom coraz wyższe wymagania.

Wielkim przegranym rekonstrukcji jest też obóz radykalny „dobrej zmiany". Reakcje twardogłowych komentatorów sprzyjajšcych PiS czy polityków tej partii (vide Krystyna Pawłowicz) na dymisję dotychczasowego szefa MON pokazujš, jak poważny cios otrzymało œrodowisko wyznawców Antoniego Macierewicza oraz sarmacko-insurekcyjnej rzšdzšcej prawicy.

Bardzo wzmocniony z rekonstrukcji wychodzi sam Mateusz Morawiecki, który budujšc autorski rzšd, może wzmocnić swojš pozycję technokraty czarujšcego Prawo i Sprawiedliwoœć „romantyzmem celów i pozytywizmem œrodków". Jego szanse na przejęcie w przyszłoœci schedy po Kaczyńskim tylko rosnš.

Wygranym rekonstrukcji jest też Jarosław Gowin, z którym kojarzonych jest aż trzech nowych ministrów: Czerwińska, Szumowski i Emilewicz, co sprawia, że jego koalicyjne Porozumienie staje się realnym liberalnym skrzydłem Zjednoczonej Prawicy, a nie tylko listkiem figowym. Zmiany w rzšdzie sš też sukcesem Andrzeja Dudy, który doprowadził do usunięcia skonfliktowanych z nim szefów MON i MSZ oraz uczynił kolejny – po wetach z lipca zeszłego roku – krok w kierunku umiarkowanego centrum.

Jarosław Kaczyński po raz kolejny pokazał, że potrafi zaskoczyć zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, że jeœli potrzebne jest nowe otwarcie na centrum i Unię Europejskš, gotowy jest poœwięcić postaci tak symboliczne jak Antoni Macierewicz. Pokazał też, że to on jest bezapelacyjnym liderem i mózgiem prawicy, a pogłoski o jego politycznym końcu sš mocno przesadzone. A równoczeœnie dzięki rekonstrukcji rzšdu Kaczyński wykonał milowy krok do zwycięstwa w wyborach w 2019 roku.