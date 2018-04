Michał Szułdrzyński: Coraz bardziej totalne PiS jak sadystyczny kapral

W działanie Prawa i Sprawiedliwoœci wkradła się pewna nerwowoœć.

Przegłosowanie wniosków o uchylenie immunitetu kilkorgu posłom opozycji, zgoda na aresztowanie sekretarza generalnego PO czy duża kara finansowa dla posłanki Nowoczesnej za wniosek o przerwę w obradach przypominajš trochę nauczyciela, który zupełnie stracił posłuch w szkole i brak autorytetu usiłuje nadrobić surowoœciš w iœcie kapralskim stylu.

PiS szedł do wyborów z hasłem, że nie będzie œwiętych krów. Tyle tylko, że swoimi działaniami zadaje kłam tej zasadzie. W styczniu senatorowie PiS nie zgodzili się na areszt Stanisława Koguta z PiS. Teraz posłowie nie mieli wštpliwoœci by zgodzić się na areszt Stanisława Gawłowskiego z PO. Pod koniec ubiegłego roku posłowie PiS nie zgodzili się na uchylenie immunitetu posłowi Dominikowi Tarczyńskiemu z PiS, którego chciał pozwać parlamentarzysta z PO. We czwartek jednak posłowie uchylili immunitety posłom Nowoczesnej Kamili Gasiuk Pihowicz i Ryszardowi Petru, ponieważ chcš ich pozwać politycy PiS.

Czytaj więcej: Stanisław Gawłowski zatrzymany przez CBA

W pištek Gawłowski został zatrzymany, zaœ dzień wczeœniej do Sejmu trafił wniosek o zgodę na postawienie zarzutów dla Sławomira Neumanna, szefa klubu PiS. Dwa tygodnie temu z wielkim szumem zatrzymano byłego wiceministra z rzšdu PO-PSL Jacka Kapicę (by oskarżyć go przekroczenie uprawnień i następnie wypuszczono do domu). Wczeœniej prokurator zwrócił się o uchylenie immunitetu Cezaremu Grabarczykowi z PO. Być może każda ta sekwencja zdarzeń to zupełny przypadek, ale w porównaniu do łagodnego traktowania „swoich”, powstaje wrażenie używania prokuratury do celów politycznych, a hasło równoœci wszystkich wobec prawa staje się wygodnym wytrychem pozwalajšcym uzasadnić działania wymierzone w opozycję.

Pod koniec zeszłej kadencji PiS obiecywał, że jak wygra wybory wprowadzi tzw. pakiet demokratyczny. Pakietu nigdy nie wprowadzono, zaœ zaostrzono regulamin, który pozwala karać finansowo posłów za „naruszenie powagi Sejmu”. Powagi Sejmu nie naruszajš jednak ani agresywne i często bardzo nieparlamentarne wypowiedzi posłanki PiS Krystyny Pawłowicz (ani jej wpisy na tłiterze), lecz jak dotšd ukarano posła PO Jakuba Rutnickiego (głoœno komentował wystšpienie szefa MSZ) oraz Kamilę Gasik Pihowicz za składanie wniosków formalnych.

PiS lubi sformułowanie o totalnej opozycji, majšce być uzasadnieniem, że skoro opozycja zawsze jest przeciw, to nie trzeba się z niš liczyć. Sęk w tym, że ostatnie działania obozu władzy pokazujš, że totalne jest PiS w swoim podejœciu do opozycji. Mamy więc do czynienia z totalnš prawicš, dokręcajšcš œrubę swoim politycznym przeciwnikom. Być może mogło się to Polakom podobać tuż po wyborach, gdy znużenie rzšdami Platformy i ludowców było doœć duże. Ale ostatnio sondaże sš dla opozycji zdecydowanie bardziej łaskawe. Dlatego wštpię, by zachowania totalnego PiS zwiększyły jego poparcie. Zabawa w sadystycznego kaprala nie skończy się dla PiS niczym dobrym.