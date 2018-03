Chrabota: Prezydent Duda wybawił PiS z kłopotu

Prezydent wetujšc ustawę degradacyjnš mógł wskazać na wiele różnych przyczyn. Formalne braki, jak nieistnienie œcieżki odwoławczej, czy ryzyko zaskarżenia jej do europejskich trybunałów, to raptem kilka przykładowych motywów. Podstawowy jest jednak całkiem inny: Polacy w znakomitej większoœci odrzucajš tę propozycję.

Popiera jš – jak wykazał to ostatni sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" – ledwie jedna trzecia respondentów, a w grupie wyborców PiS około 60 procent.Byłoby więc to prawo niewygodne nie tylko z perspektywy państwowej, ale i w kontekœcie decyzji szerokich kręgów wyborców.

Wetujšc więc to prawo prezydent Duda nie tyle sprzeciwia się woli politycznej swojej macierzystej partii, ile wybawia jš z poważnego kłopotu; Morawiecki i tak ma tysišc problemów z Brukselš i trybunałami, kolejna kwestia zapalna jest mu potrzebna jak pište koło u wozu.

Andrzej Duda może przy okazji puœcić perskie oko do centrowego wyborcy: „patrzcie jaki jestem niezależny, jaki mam fantastyczny słuch społeczny. Nie tylko buntuję się przeciw absurdom, ale i podkreœlam swojš niezależnoœć”.

Ja jednak stawiam dolary przeciw orzechom, że weto, to dogadane z liderami PiS koło ratunkowe. Radykalne skrzydło rzšdzšcej partii może powiedzieć: „próbowaliœmy, ale się nie udało”, a centrowe potwierdzić swój realny wpływ na politykę.

Z rękš w nocniku zostaje za to po raz kolejny opozycja, bo wypadałoby jej liderom pogratulować prezydentowi. Drobny problem jednak w tym, że takie poparcie oznaczałoby zbliżenie się do PiS-owskiego centrum, co w perspektywie wyborczej byłoby samobójstwem. Zatarłoby polityczne granice, obdarło z niezależnoœci i podkreœliło potrzebę realnej alternatywy dla aktualnego układu parlamentarnego. A na to Grzegorz Schetyna nigdy nie pójdzie.