Płociński: Prezydent osłabia SLD

Pištkowe weto może paradoksalnie najmocniej uderzyć w tych, którzy najgłoœniej o nie apelowali. Rozważne przemówienie i odważna decyzja Andrzeja Dudy nie sš wcale na rękę Sojuszowi Lewicy Demokratycznej.

Politycy postkomunistycznej lewicy muszš teraz szeroko się uœmiechać do kamer i z teatralnš radoœciš zapewniać dziennikarzy, jak bardzo się cieszš, że prezydent zawetował ustawę degradacyjnš. Przecież przez dobre kilka tygodni bardzo aktywnie o to weto walczyli. Apelowali do prezydenta na licznie organizowanych konferencjach. Na jednej z nich Monika Jaruzelska, prawie ze łzami w oczach upominała się o sprawiedliwoœć. A póŸniej nawet wspólnie z działaczami SLD ogłosiła powołanie Centrum Monitorowania Skutków Ustawy Degradacyjnej, które miało pomagać osobom pokrzywdzonym przez kontrowersyjnš ustawę.

Niby można powiedzieć, że wreszcie opozycji udało się skutecznie wpłynšć na bieg spraw w państwie, więc politycy postkomuny powinni teraz dumnie prężyć pierœ i liczyć na wzrost poparcia. Szczególnie że już same konferencje i apele dały Sojuszowi prawdziwy skok w sondażach. SLD, niedawno jeszcze walczšcy gdzieœ na dnie z Partiš Razem, przeskoczył w marcu PSL i Nowoczesnš. W niektórych sondażach dobił nawet do 10 proc. poparcia! Jeszcze chwila i wyprzedziłby nawet Kukiz’15, stajšc się trzeciš siłš kraju.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Problem w tym, że SLD wypłynšł właœnie na kontrowersyjnych zapisach ustawy degradacyjnej – z którymi widowiskowo rozprawił się na pištkowej konferencji prezydent, prezentujšc się w roli prawdziwego męża stanu. I co Sojusz ma zrobić teraz, gdy Andrzej Duda już zajšł się tym zagrożeniem? Postkomunistyczna lewica nie będzie mogła już tak skutecznie mobilizować wokół tej kwestii elektoratu.

Apele apelami, ale nie chodziło w nich przecież o to, by prezydent naprawdę ustawę zawetował, a tylko o to, by się pokazać w roli reprezentanta uciœnionych rodzin, którym ustawa zagrażała. Jeœli teraz temat dziejowej sprawiedliwoœci zacznie być rozgrywany w ramach prawicowego obozu – między oœrodkiem prezydenckim i rzšdowym, tak jak rozgrywana była sprawa reformy sšdownictwa – to o protestach SLD i medialnej aktywnoœci postkomunistycznych polityków wyborcy zaraz zapomnš. A wtedy Sojusz zapomnieć będzie mógł o upragnionym trzecim miejscu w sondażach i 10-proc. poparciu. W każdym razie najbliższe dni, czyli czas tego zaskakujšcego triumfu, politycy SLD muszš wykorzystać jak najlepiej. Uœmiechać się, uœmiechać przed kamerami szeroko. Bo niedługo może nie być już na to zbyt wielu okazji.