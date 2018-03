Bartkiewicz: Kto 500 plus wojuje ten od nagród ginie

Jeżeli nawet sondaż dla TVP wskazuje na utratę przez PiS oœmiu punktów procentowych poparcia, to znaczy, że jesteœmy œwiadkami poważnego tšpnięcia w obozie władzy.

PiS jak każda siła polityczna, która nie ma z kim przegrać odkrywa właœnie, że w polityce można przegrać z samym sobš. Premier Beata Szydło krzyczšca z mównicy sejmowej, że nagrody jej ministrom (i jej samej – o czym, jak na osobę skromna przystało, nie zwraca nadmiernej uwagi) się po prostu należały, osišgnęła więcej, niż cała opozycja punktujšca rzšd od 2015 roku. Wyborca zracjonalizuje bowiem wszystko: skok na TK, skok na sšdy, kryzys w relacjach z USA, a nawet spory z własnym prezydentem. Ale napychania sobie przez rzšdzšcych kieszeni pieniędzmi z budżetu przyjšć spokojnie nie może. Zwłaszcza jeœli napychajšcy sobie kieszenie wczeœniej krzyczeli głoœno o złych politykach, którzy żerujš na ludu pracujšcym miast i wsi.



To, czy Antoniemu Macierewiczowi i Janowi Szyszce nagrody rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie się rzeczywiœcie należały, nie ma tu większego znaczenia. Sęk w tym, że jednym z fundamentów obecnej władzy był wysyłany elektoratowi sygnał: tamci zagarniali dla siebie, my obdarowujemy was. Pod rzšdami PiS uciemiężony przez okršgłostołowe elity lud miał wreszcie sycić się owocami dobrobytu – czego emanacjš miał być program 500plus, rodzaj powszechnego uwłaszczenia narodu kosztem dotychczasowych beneficjentów systemu – odrażajšcych elit, które wykorzystywały swojš uprzywilejowanš pozycję do zamawiania policzków wołowych czy innych kałamarnic w obłędnie drogich restauracjach.



Sęk w tym, że jeœli przez lata smaga się biczem każdego, kto pozwoli sobie na coœ więcej niż zakup mebloœcianki lub weekendowš biesiadę w fast foodzie, wówczas trudno jest wyjaœnić dlaczego po dojœciu do władzy dawnych tropicieli przepychu nagle warunki gry się zmieniajš i to co poprzednikom się nie należało nam się należy. W skali państwa dziesištki tysięcy złotych nagród dla ministrów nie majš wprawdzie większego znaczenia – ale jednoczeœnie dla przeciętnego Kowalskiego kwoty te często przekraczajš roczne zarobki. A przeciętny Kowalski też ciężko pracuje, więc jemu też się należy. Z takiej perspektywy owo 500 plus wyglšda jak jałmużna – nawet jeœli globalny koszt tego programu pozwoliłby na wypłacenie nagród ministrom w całej Europie – a i tak sporo by jeszcze zostało.



PiS wpadł tu w pułapkę własnego populizmu – powtarzajšc w kółko o pazernych politykach koalicji PO-PSL nie wzišł pod uwagę faktu, że aby narracja ta była wiarygodna, trzeba samemu żyć głównie dla idei. No ale idee sš dobre w opozycji – nie po to wygrywa się wybory, aby wieœć skromy żywot idealisty. Kiedy cena idealizmu wyszła na jaw, zaczęły się kłopoty.



Całš sytuację dobrze obrazuje kawał z czasów słusznie minionych. Oto baca zostaje wezwany do siedziby jedynie słusznej partii. Kiedy się w niej pojawia słyszy pytanie: „Baco, a oddalibyœcie konia na rzecz partii?”. „Oddołbym” – odpowiada baca. „A kozę?”. „Oddołbym”. „Baco, a oddalibyœcie partii krowę?” – pada w końcu pytanie. „Nie” – odpowiada baca. „A czemu nie?” – pytajš zaskoczeni urzędnicy. „Bo krowę mam” – odpowiada baca.



Populiœcie najlepiej żyje się w opozycji. Kiedy jednak w końcu dojdzie do władzy i owa krowa trafia do niego, rozstać się z niš jest bardzo trudno.