Michał Szułdrzyński: Obywatele bezbronni w cyfrowym świecie

Informacje podane przez „Gazetę Wyborczš”, która opisała statystyki dotyczšce sposobów spędzania przez Polaków pierwszej niehandlowej niedzieli, wywołały sporo emocji. Skšd wzięły się te dane?

Zebrała je jedna z firm badawczych z ponad pół miliona telefonów komórkowych należšcych do Polaków odwiedzajšcych galerie handlowe. Firma od razu zastrzegła, że wszystko, co robi, jest legalne, ponieważ na przekazywanie informacji – m.in. o swej lokalizacji – zgodzili się sami użytkownicy. To znaczy, nie zapytano ich: „Czy zgadzasz się, by ktoœ mógł cię dzień i noc œledzić?”, ale gdy instalowali jakieœ aplikacje lub oœwiadczali, że przeczytali regulamin różnych internetowych usług, wyrazili zgodę na przetwarzanie rozmaitych danych z ich telefonów w celach komercyjnych. A informacje z ich aplikacji trafiajš na serwery owej firmy badawczej.

Podobny był mechanizm, za pomocš którego firma Cambridge Analytica (CA) czerpała wiedzę na temat użytkowników Facebooka dzięki zgodom udzielanym przez nich przy okazji rozwišzywania quizów. Aby poznać wynik tych niewinnych internetowych zabaw, trzeba zaznaczyć okienko „akceptuję”. W ten sposób wyciekały informacje na temat nas i naszych znajomych. Z tym że CA wycišgała te informacje po to, by kierować do użytkowników nie przekaz reklamowy, lecz polityczny. Za pomocš specjalnych algorytmów, wiedzšc, co lajkujemy, poznawała nas lepiej niż nasi bliscy i szykowała przekaz polityczny, który miał do nas trafić.

Nic dziwnego, że po ujawnieniu przez anglojęzyczne media szokujšcej liczby 50–60 milionów osób, których dane wyciekły celem stworzenia ich politycznych profili, wybuchł skandal.

Ale wnioski z niego powinni wycišgnšć wszyscy: politycy, internetowi giganci, a przede wszystkim zwykli użytkownicy. Każdy z nas zostawia codziennie w sieci dziesištki informacji na swój temat, których można użyć przeciwko nam. Możemy nie tylko stracić pienišdze z konta, dostęp do własnej skrzynki, ale też paœć ofiarš manipulacji. W skali całego społeczeństwa takie zjawiska mogš się stać naprawdę poważnym problemem – czego dowodzi kampania prezydencka w USA w 2016 r.

Serwisy internetowe czy dostawcy usług telekomunikacyjnych powinni zaœ współdziałać z państwami w celu wprowadzenia mechanizmów ochrony interesów użytkowników – czyli zwykłych obywateli. Skoro państwa majš kłopot z narzuceniem jakichœ regulacji internetowym gigantom, jak bezbronny wobec nich staje się zwykły człowiek. I dziœ państwa muszš nie tylko bronić swych obywateli przed zagrożeniami militarnymi, ale też zabezpieczyć ich interesy zagrożone przez potęgę globalnych serwisów internetowych.

Politycy i urzędnicy powinni być nieustępliwi. I dlatego należy trzymać kciuki za Unię Europejskš, która nie tylko domaga się wyjaœnień od Facebooka w zwišzku z aferš CA, ale też chce wyegzekwować zasadę równoœci wobec prawa. Nie ma powodu, by firmy internetowe płaciły niższe podatki niż przedsiębiorstwa innych branż.