Kibice piłkarscy to nie są idioci

W pištek Polska gra mecz z Nigeriš - piłkarscy kibice już żyjš wiadomoœciami ze zgrupowania kadry. Najciekawsze wieœci jednak dotarły do nas z Anglii.

Pierwsze powołanie do drużyny Synów Albionu otrzymał bowiem James Tarkowski, ostoja defensywy rewelacyjnie spisujšcego się tym sezonie Burnley. Dziadek Jamesa wyemigrował z Polski po II wojnie œwiatowej, piłkarz utrzymuje kontakt z polskimi kuzynami, od lat dyskutowano więc o tym, czy nie zagra w biało-czerwonych barwach.

- Zawsze czułem się Anglikiem. Tylko nazwisko łšczy mnie z Polskš. Granie dla reprezentacji Polski byłoby dla mnie trudne. Kilka razy rozmawiałem z ludŸmi z PZPN, pytali, czy się nad tym zastanowię. Były momenty, w których nad tym myœlałem, ale zawsze widziałem siebie jako Anglika – powiedział Tarkowski dziennikarzom na zgrupowaniu angielskiej kadry.

Przyznam szczerze, że te słowa zrobiły na mnie wrażenie: konkretne, szczere, bez kluczenia. Bez ogródek przyznał angielskim dziennikarzom, że rozważał możliwoœć gry dla innego kraju. Mógł przecież przecišć te spekulacje, powiedzieć, że nawet przez chwilę o tym nie myœlał. Albo uciec od tematu.

Cieszy mnie, że wœród wielu komentarzy, jakie padły w polskich mediach społecznoœciowych po wypowiedzi Tarkowskiego, nie brakuje takich: „Szanuję”, „Dobrze, że jest szczery”, „No i spoko. Przynajmniej nikogo nie czaruje”.

Oczywiœcie sš też inne wpisy: „Powiedział tak tylko dlatego, bo go Southgate powołał. I dobrze, że taki farbowany lis do nas nie trafił!”, „Jakoœ przed powołaniem nigdy tej sytuacji nie wyklarował. Ciekawe czemu”... To wszystko zresztš komentarze spod jednego posta na Facebooku.

Nie chcę liczyć, których komentarzy jest więcej. Wolę wierzyć, że tych pierwszych. I chyba rzeczywiœcie tak jest, bo kibice piłkarscy to nie idioci, jak lubiš ich przedstawiać pewne media. I wielu zapewne domyœla się, co piszš niektórzy Ukraińcy w tamtejszych mediach społecznoœciowych po powołaniu do polskiej kadry Tarasa Romanczuka.

Oczywiœcie, Romanczuk ma polskie korzenie – wywodzi się z polskiej rodziny przeœledzonej podczas II wojny œwiatowej na Ukrainę. Ale ma też dużo więcej wspólnego z Ukrainš, niż Tarkowski z Polskš. Super, że jest dumny ze swoich korzeni i chce grać z orzełkiem na piersi. Wręcz trudno zrozumieć wpisy – na szczęœcie nieliczne - w których niektórzy się oburzajš na powołanie do kadry „Ukraińca”. Skoro cieszy nas oœwiadczenie Romanczuka, że czuje się Polakiem, to szanujmy też postawę Tarkowskiego, że chce grać dla Synów Albionu.