Michał Szułdrzyński: PiS strzela sobie w stopę, w dodatku na raty Fotorzepa, Jerzy Dudek

Machiavelli w „Księciu” uczył, że to, co wzburza obywateli, musi zostać przeprowadzone szybko, celebrować zaœ można to, co ludziom miłe.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone ródło: Rzeczpospolita × Żadna częœć jak i całoœć utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włšcznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całoœci lub w częœci bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groŸbš kary i może być œcigane prawnie. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłšcznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"

[Poprzednia wersja obowišzujšca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ