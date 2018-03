Po Polska-Nigeria 0:1: Każdy walczy o mundial

Porażka z Nigeriš 0:1 powinna dać Adamowi Nawałce do myœlenia.

To jeszcze nie jest alarm ani czerwona lampka. Ale jeœli reprezentacja rozgrywa trzeci mecz w ustawieniu 3-4-2-1, ponosi w nich drugš porażkę i nie strzela w cišgu 270 minut ani jednej bramki, to sygnał, że ten system nam nie odpowiada. A może nie mamy do niego odpowiednich zawodników. W spotkaniach z Meksykiem i Urugwajem mogliœmy się pocieszać, że jak brakuje Roberta Lewandowskiego, to nie ma kto zdobywać bramek. Ale tym razem był i też się nie udało.

Nigeryjczycy grali ostro, ale nie na tyle, abyœmy mogli powiedzieć, że mecz był brutalny. Polacy powinni się tego spodziewać (Senegal na mistrzostwach będzie grał podobnie), a mimo to przez pierwsze pół godziny dali sobie narzucić ten styl, przegrywali pojedynki, odpadali w starciach. Nie było nikogo, kto odpowiedziałby w podobny sposób.

Pojawił się taki piłkarz przypadkowo. Kiedy Karol Linetty po ednym z takich ostrych ataków zszedł z boiska, zastšpił go Jacek Góralski i to on pokazał jak się powinno walczyć. Najpierw sam oberwał trzy razy, ale wycišgnšł wnioski i zaczšł oddawać. To był zdecydowanie wyróżniajšcy się zawodnik i ktoœ z takimi cechami, odporny na ciosy i sam je zadajšcy jest potrzebny w walce na mistrzostwach œwiata.

Trochę to dziwne, bo przegraliœmy mecz, a trudno się naszych czepiać. Owszem, przeprowadzili zbyt mało akcji, ich płynnoœć pozostawiała wiele do życzenia, nie każdy wiedział jak się w systemie 3-4-2-1 zachować. Szczególnie widać to było po Dawidzie Kownackim, który był chyba nieco przygnieciony wielkoœciš i sšsiedztwem Lewandowskiego. A jeœli o kimœ z tej reprezentacji można z całš pewnoœciš powiedzieć, że ma dryg, to Kownacki jest nim na pewno.

Wszyscy zagrali tak, jak trzeba, kiedy walczy się o miejsce w kadrze na mundial. Wiadomo czego spodziewać się po Łukaszu Piszczku, Piotrze Zielińskim czy Kamilu Gliku. Oni na pewno pojadš do Rosji. Ale większoœć o to walczy i we Wrocławiu bardzo się starali. Zresztš Zieliński jak zwykle miał momenty bardzo dobre i słabsze. To jest taki lider na 70 procent, który może zrobić nagle coœ wyjštkowego, ale i trudno go dostrzec.

Problemem jest dyspozycja Grzegorza Krychowiaka. Gdybyœmy go nie znali, powiedzielibyœmy: co robi na boisku ten człowiek i dlaczego ma numer 10, który do czegoœ zobowišzuje? Jego faule, niecelne podania stanowiš zagrożenie dla jego własnej drużyny.

O dobrym debiucie na prawej pomocy może mówić Przemysław Frankowski. Rafał Kurzawa imponuje doœrodkowaniami z rzutów wolnych i rożnych. To po jego podaniu z akcji Lewandowski trafił w słupek.

Wszystko fajnie, tylko przegraliœmy mecz. Nie ma co zwalać na sędziego, który nie zauważył, że zdobyliœmy prawidłowš bramkę, a Victor Moses wymusił jedenastkę. Przypomina się rzut karny, który na Euro w Wiedniu w ostatniej minucie meczu z Austriš przyznał gospodarzom Howard Webb. Tak to już jest z niektórymi angielskimi arbitrami, którzy nie wiadomo dlaczego majš status międzynarodowych. Nie wolno im dawać powodu.