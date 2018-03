Unia stara się być solidarna ws. Rosji

Skoordynowana akcja usuwania rosyjskich dyplomatów z Europy i Ameryki Północnej ukazała ogromne ryzyko zwišzane ze wspólnymi akcjami sojuszników euroatlantyckich.

Ale też nie na żarty wystraszyła Moskwę.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pani premier May ogłosiła triumfalnie, że było to „największe, wspólne usuwanie rosyjskich oficerów służb specjalnych w historii”. W rzeczy samej, dotychczas Europa i Ameryka w jednym czasie nie odesłała do domu takiej liczby dyplomatów Kremla. Jednak najwięcej Rosjan, bo aż 60, poproszono o opuszczenie Stanów Zjednoczonych. Tym razem jednak – jak rzadko kiedy w historii – najmniej istotne z politycznego punktu widzenia było największe państwo, czyli USA.

Nadszedł bowiem czas państw małych. Znacznie ważniejsze stało się to, czy choć jednego Rosjanina deportuje Cypr, Grecja, Węgry lub Bułgaria niż to, ilu wyœle do domu najsilniejsze państwo wspólnoty euroatlantyckiej.

Siłš Unii Europejskiej jest bowiem solidarnoœć. Jeœli wyłamie się z niej choć jedno państwo (nie mówišc już o całej grupie) demonstracja politycznej woli spełŸnie na niczym. Przeciwnik – w tym wypadku Moskwa – od razu może policzyć swoich sojuszników i zyskać pewnoœć, że w przyszłoœci będzie w stanie zablokować jej niekorzystne dla siebie decyzje. I nie zmieni tego faktu nawet solidarny udział w akcji największych państw Unii, czyli Niemiec, Francji czy Włoch. Z drugiej strony nikt w Europie nie spodziewał się aż takiego pokazu solidarnoœci w Unii, rozdzieranej na co dzień mnóstwem sprzecznych interesów.

Rosja jednak szykowała się do najgorszego. Minister spraw zagranicznych Seirgiej Ławrow wspomniał w pištek, że UE mogłaby uczestniczyć z Rosjš we „wspólnych projektach na terenie państw postradzieckich”. Bojšc się skutków wzrostu solidarnoœci wewnštrz Unii, Kreml chciał pokazać, że jest skłonny do ustępstw. Uchylił przed niš wrota do swej œwištyni, państw poradzieckich, które uważa za wyłšcznie własnš „strefę wpływów”.

Ale czy UE będzie w stanie wykorzystać swoje niespodziewane zwycięstwo nad samš sobš?