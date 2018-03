Dąbrowska: Reprywatyzacja i niesprawiedliwość

Tej sprawy nie da się już rozwišzać polubownie.

Być może kiedyœ, 25 lat temu, mogłoby się udać w częœci zaspokoić roszczenia byłych właœcicieli. Ale teraz już nie. Większoœć z nich nie żyje, niektórzy odzyskali nieruchomoœci na drodze sšdowej, niektórzy odsprzedali roszczenia różnym typom spod ciemnej gwiazdy. Jeszcze inni uznali, że niczego nie chcš.

Próba rzšdu Zjednoczonej Prawicy, by uchwalić wreszcie ustawę reprywatyzacyjnš, a byłym właœcicielom oddać do 20 proc. wartoœci nieruchomoœci – i to wprost, a nie przez pełnomocników – wynikała raczej z dobrych pobudek. Tyle że od razu stało się jasne, że częœć właœcicieli będzie poszkodowana: to ci, którzy nie majš obecnie polskiego obywatelstwa i nie mieszkajš w Polsce.

Kim sš ci ludzie? To oczywiœcie polscy Żydzi. Zmuszani do wyjazdu, z biletami w jednš stronę. Ci, którzy nie mogli tu żyć po koszmarze Zagłady. Ci, którzy przeszli piekło obozów. Ich potomkowie i najbliżsi. Ustawa dokonała zabiegu, który musiał wywołać protest œrodowisk żydowskich, bo dzieli (znów, po prawie 80 latach od okupacji!) ludzi na lepszych i gorszych.

W Polsce mieszkało przed wojnš 4 mln osób pochodzenia żydowskiego. Pozostawione przez nich mienie było niejednokrotnie ruinš bšdŸ zostało unicestwione. Dotyczy to jednak także polskich właœcicieli, dlatego tak trudno się pogodzić z praktykš oddawania przez sšdy nieruchomoœci w naturze, po latach odbudowy i troski o stan nieruchomoœci ze strony innych ludzi, także lokatorów. Trudno się pogodzić z oddawaniem ich szemranym pełnomocnikom i kuratorom, którzy na tym procederze zbijali majštki.

Wszystko to znamy z posiedzeń komisji weryfikacyjnej, która stara się naprawić tę niesprawiedliwoœć. I dlatego ciężko zrozumieć, z jakich powodów autorzy ustawy reprywatyzacyjnej, ci sami, którzy deklarujš walkę z tymi przekrętami, nie wzięli pod uwagę tego, że pozbawiajšc prawa do odszkodowań żydowskich właœcicieli, popełniajš rażšcš niesprawiedliwoœć?

Wartoœć mienia żydowskiego, utraconego w wyniku wojny, oscyluje w granicach od 60 mld dol. do nawet 230 mld dol. Nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia dla tych sum. Czy Polska będzie teraz w stanie policzyć, co się komu należy, czy też powinna zawierzyć amerykańskim organizacjom żydowskim i pogodzić się z oddawaniem miliardów dolarów?

To wszystko powinno być już za nami. Niech komisja weryfikacyjna naprawia szkody reprywatyzacyjne, niech powstanie nowa praktyka orzecznicza, wykluczajšca działanie w imieniu ponadstuletnich właœcicieli, którzy niczego już ani nie chcš, ani nie mogš odzyskać. Niech nowa ustawa okreœli symboliczne odszkodowania na 10 czy 15 proc. przedwojennej wartoœci i niech dotyczy to wszystkich właœcicieli. Jeœli nie jesteœmy gotowi oddać własnoœci polskim Żydom, wygaœmy roszczenia reprywatyzacyjne w ogóle.