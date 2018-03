Otrucie Skripala: Nowy film o Bondzie

Producent filmowy Broccoli przyzwyczaił nas do triumfów brytyjskich służb specjalnych, ale czy cišgle radzš sobie one z zagrożeniami, pokaże nam sprawa zamachu na Sergieja Skripala.

Ta historia to bowiem gotowy scenariusz na kolejnego Bonda.

Ktoœ w zapadłej brytyjskiej dziurze dokonuje zamachu substancjš, od której użycia może zginšć całe miasto. Œrodek o operetkowej nazwie nowioczok przywodzi córka ofiary w walizce z Petersburga. Po otwarciu tej puszki Pandory, padajš jak muchy nie tylko Skripal, zdrajca o rodowodzie z GRU, jego piękna córka, ale i brytyjski oficer w mundurze. Wszystko w samym sercu Zjednoczonego Królestwa i pod okiem służb Jej Królewskiej Moœci.

Ktoœ sobie z MI-6 zakpił i to strasznie. Atak na Skripala to atak na chronionego eks-agenta, ale i na państwo NATO. Jaki ten ktoœ wysłał komunikat? Nie tylko system ochrony w Wielkiej Brytanii jest dziurawy, nie tylko całe NATO daje się ograć jak dziecko, ale każdy, KAŻDY kto zakpi sobie z tajemnego mocodawcy, może liczyć na skutecznš zemstę. Gdybym był byłym sowieckim agentem w Wielkiej Brytanii umierałbym już ze strachu.

I dlatego, w imię ochrony elementarnej wiarygodnoœci systemu bezpieczeństwa, w imię równowagi, która panuje w œwiecie służb, Brytyjczycy i ich alianci muszš starać się tę wojnę wygrać. Jeœli przegrajš, żaden aktywny agent nie da im się już zwerbować, a mit stworzony przez Iana Fleminga i rozpowszechniony przez Broccolego padnie na zawsze.

I na koniec pytanie: po co to mocodawcy było? Bo chciał pokazać wyborcom na co go stać, jak długie i sprawne ma ręce. To chyba prawdziwszy motyw, niż hipoteza o kolejnym teœcie zachodnich systemów bezpieczeństwa.

Dziœ ów mocodawca œwiętuje na Kremlu kolejny sukces, wysyła œwiatu œmieszne komunikaty skšd mógł pochodzić nowiczok (Słowacja, a może Czechy?), głaszcze białego kota i oczekuje wizyty jakiegoœ 007. I na pewno się nie doczeka.