Ustawa o IPN: Klęska polityki historycznej

Miarš klęski polskiej polityki historycznej, której narzędziem miała być znowelizowana ustawa o IPN, sš komentarze takie, jak ten opublikowany przez brytyjski „The Guardian”. Dziennik ten przekonuje, że w czasie drugiej wojny œwiatowej Żydom równie skutecznie, a może i skuteczniej niż Polacy, pomagali Duńczycy i Holendrzy.

Tak – Polska, w której za pomoc w ukrywaniu Żydów groziła kara œmierci i w której nie istniała żadna oficjalna forma kolaboracji z nazistami, została przez „The Guardian” zestawiona z Holandiš, w której nazistowski Narodowosocjalistyczny Ruch Holenderski liczył w 1943 roku ponad 100 tys. członków. Z Holandiš, której obywatele służyli w jednostkach Waffen-SS i w której istniało tzw. holenderskie SS. Ramię w ramię z Niemcami walczyło też kilkuset Duńczyków, tworzšcych tzw. Frikorps Danmark – kolaboracyjnš formację bioršcš udział w walkach na froncie wschodnim. Można pomstować na ignorancję historycznš dziennikarzy „The Guardian” – nie można jednak ignorować faktu, że do dyskusji na takim poziomie zaprosiliœmy ich sami. Sposób przeprowadzenia nowelizacji ustawy o IPN, a także póŸniejsze próby jej obrony, w tym mówienie przez premiera Mateusza Morawieckiego o „żydowskich sprawcach Holokaustu” to katastrofa tak spektakularna, że w zasadzie aż trudno w niš uwierzyć. To, że autorzy nowelizacji ustawy o IPN nie przewidzieli skutków, jakie wywoła próba siłowego zmuszenia œwiata – pod groŸbš sankcji karnych – do wystawiania Polakom œwiadectwa moralnoœci, œwiadczy o ignorancji, albo naiwnoœci.

Kardynalnym błędem przy nowelizacji ustawy o IPN było samo wywołanie tematu, który w ostatnim czasie nie był w kontekœcie Polski sprawš ani pierwszo-, ani nawet drugorzędnš. Oczywiœcie okreœlenie „polski obóz œmierci” pojawiało się w zachodnich mediach – ale za każdym razem wywoływało natychmiastowš reakcję polskiej dyplomacji, a autorzy tych okreœleń wycofywali się z nich nawet bez grożšcego im w Polsce – na mocy znowelizowanej ustawy o IPN – więzienia. Polska potrafiła też promować prawdę o swojej historii nie sięgajšc po pałkę w postaci przepisów karnych – warszawskie Muzeum POLIN czy Muzeum II Wojny Œwiatowej w Gdańsku to narzędzia, które skutecznie rozbrajajš narrację o polskich obozach œmierci. Swojš cegiełkę do takich „miękkich” œrodków polityki historycznej dołożyło IPN z fantastycznym filmem „Niezwyciężeni” – w syntetyczny i atrakcyjny dla współczesnych sposób przedstawiajšcym współczesnš historię Polski. I cały ten wysiłek – który przyniósłby owoce, gdyby na nie cierpliwie poczekać - właœnie zaprzepaœciliœmy jednym, nieprzemyœlanym artykułem znowelizowanej ustawy.

Deklaracje rzšdzšcych, że chodzi przecież tylko o prawdę to kwintesencja słów o Polakach, włożonych przez Jacka Kaczmarskiego w usta rosyjskiego ambasadora z drugiej połowy XVIII wieku: „rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci bioršc rzecz en-masse”. Prawda jest ważna, ale trzeba o niš walczyć mšdrze. Jeœli więc konieczne wydaje się wprowadzanie sankcji za „polskie obozy œmierci” i inne, nieprawdziwe okreœlenia dotyczšce roli Polaków w zbrodniach popełnianych w czasie II wojny œwiatowej, przyjęcie ustawy należało poprzedzić jakšœ publicznš debatš, wyjaœnieniem stanowiska, pozwoleniem na zabranie głosu drugiej stronie. Tymczasem rzšdzšcy zaczęli wyjaœniać o co im chodzi dopiero wtedy, gdy mleko się rozlało. I trudno się dziwić, że przy takiej kolejnoœci zdarzeń wyjaœnienia te przyjmowane sš nieufnie, często jako dowód na to, że „tłumaczš się tylko winni”. Trudno się też dziwić, że przyjęta nagle, bez żadnych wyjaœnień nowelizacja budzi podejrzenia, iż Polacy starajš się coœ ukryć. Czy my sami nie podeszlibyœmy równie nieufnie do podobnej ustawy przyjętej np. przez Francję, której pamiętamy głównie niechlubny okres Republiki Vichy, choć w kraju tym działał przecież również antyniemiecki ruch oporu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Oczekiwanie, że pod wpływem zapisów prawnych, œwiat zacznie rozbierać polskš historię na czynniki pierwsze to naiwnoœć. Każdy naród skupia się na swojej historii, patrzšc na losy reszty œwiata z własnej perspektywy. W przypadku historii innych państw dla ogółu liczš się proste skojarzenia, kalki myœlowe, które można zastosować by stworzyć sobie w głowie spójny obraz historii œwiata. Nowelizacja ustawy o IPN pozwoliła stworzyć kalkę myœlowš o Polakach, którzy majš coœ do ukrycia ws. Holokaustu choć przecież – tu wrócę do komentarza „The Guardian” – zachowywali się „niemal tak przyzwoicie jak Holendrzy czy Duńczycy”. Minš lata, zanim uda nam się zerwać tę łatkę.