Ustawa o IPN: Kto nas poprowadził w przepaść

Co łšczy historyka popularnego wœród działaczy Narodowego Odrodzenia Polski z badaczem, który znany jest z udzielania antyukraińskich wywiadów rosyjskiej tubie propagandowej, gdzie krytykuje m.in. polskie władze za rzekome tolerowanie banderyzmu?

To oni pomagali Kukiz’15 pisać nowelizację ustawy o IPN. Szef Klubu Parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki powiedział ostatnio w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, że ustawę uchwalono z powodu nacisku właœnie posłów Kukiz’15. – To na tyle zamazało nam horyzont, że wpadliœmy w kłopoty – przyznał z rozbrajajšcš szczeroœciš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Okazuje się zatem, że największy kryzys dyplomatyczny ostatnich lat zawdzięczamy partii opozycyjnej, która nie tylko wprowadziła do Sejmu narodowców (za co zresztš Paweł Kukiz ostatnio przepraszał), ale która też napisała ustawę przy wsparciu, delikatnie rzecz ujmujšc, kontrowersyjnych historyków. Mówišc wprost, oznacza to absolutnš katastrofę polskiej polityki historycznej.

Wychodzi na to, że prowadzona jest ona nie przez wyspecjalizowane instytucje państwowe, lecz profesora często goszczšcego na łamach kremlowskich mediów oraz doktora, który na Facebooku udostępnia zdjęcie prezydenta USA na szubienicy. Owszem, kryzys dyplomatyczny wybuchł głównie za sprawš zapisów dotyczšcych Holokaustu, lecz również paragrafy o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów nie polepszajš naszych relacji z Kijowem.

Temperaturę sporu najlepiej widać dziœ w polskim internecie, gdzie kipi od emocji – również o zabarwieniu antyizraelskim czy antyukraińskim. Dzięki œledztwu amerykańskiego prokuratora Roberta Muellera wiemy już dobrze, że kontrowersje i napięcia społeczne przed wyborami w USA były podkręcane przez rosyjskie farmy trolli. Na działalnoœć Rosjan skarżyli się Niemcy podczas ostatniej kampanii do Bundestagu, Hiszpanie przy okazji kryzysu katalońskiego czy Brytyjczycy przed referendum dotyczšcym brexitu.

Mam nadzieję, że odpowiednie służby monitorujš dziœ polski internet na wypadek, gdyby się okazało, że Rosjanie sš aktywni również w tej sprawie. Bo jedno jest pewne – obecne wizerunkowe kłopoty Polski sš im na rękę.