Gdy się wydawało, że więcej międzynarodowych kłopotów nam nie grozi, że na Polskę spadło już wszystko, co mogło, i teraz będziemy się powolutku odbijali od dna, w Warszawie pojawił się Micheil Saakaszwili.

A wraz z nim przyjechały problemy ukraińskiej polityki wewnętrznej. Tylko tego nam tu jeszcze brakowało – stosunki z Kijowem sš wystarczajšco napięte z powodu historii sprzed kilkudziesięciu lat. Teraz Warszawa stała się w dodatku miejscem, z którego Saakaszwili prowadzi swojš ostrš kampanię przeciwko władzom ukraińskim. I w mniejszym stopniu – gruzińskim.

I w Gruzji, gdzie był prezydentem w latach 2004–2013, i na Ukrainie, gdzie póŸniej był gubernatorem Odessy, jest najbardziej dla œwiata rozpoznawalnym przeciwnikiem władz, co nie znaczy, że najgroŸniejszym.

Ta rozpoznawalnoœć spowodowała, że na jego konferencję w Warszawie przyszło wielu dziennikarzy i fotoreporterów, także z mediów zachodnich. I usłyszeli, że Ukrainš rzšdzš „bandyci”, których on, Saakaszwili, wsadzi do więzienia, gdy wraz z narodem przeprowadzi nowš rewolucję. Prezydentowi Petrowi Poroszence zarzucił przy okazji, że jest Mołdawianinem, a nie Ukraińcem.

Warszawa jako centrum rzucania błotem w Kijów i Tbilisi – zwłaszcza w czasach moskiewskiego neoimperializmu – to nie brzmi dobrze. Niestety, centrum pojawiło się u nas wbrew naszej woli. To Ukraińcy deportowali Saakaszwilego, podrzucili go nam. I oni, odsyłajšc polityka, który kiedyœ się w Polsce dobrze kojarzył, i on sam, wykorzystujšc te dobre skojarzenia do prowadzenia polityki podważajšcej wiarygodnoœć władz w Kijowie, postawili rzšd naszego kraju w niezręcznej sytuacji.

Rzšdowi trudno wyrzucić – zwłaszcza do Gruzji, gdzie trafiłby za kraty – polityka, który uchodził za przyjaciela prezydenta Lecha Kaczyńskiego i osiem lat temu brawurowo przedarł się zza Atlantyku przez wulkaniczny pył na jego pogrzeb. Trudno jednak ignorować to, że z naszego terytorium nawołuje do obalenia rzšdu w sšsiednim – ważnym dla bezpieczeństwa regionu – kraju. Delikatnie trzeba mu wytłumaczyć, że warszawski klimat nie jest dla niego odpowiedni.