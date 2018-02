Michał Szułdrzyński: Zła decyzja Parlamentu Europejskiego euranet_plus [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Flickr

Odwołanie Ryszarda Czarneckiego z funkcji wiceszefa Parlamentu Europejskiego to wyjštkowo zła i szkodliwa decyzja PE. To sytuacja bez precedensu, by wiceprzewodniczšcy tego ciała stracił stanowisku w głosowaniu. Można więc odnieœć wrażenie, że Parlament chciał szczególnie surowo ukarać polskiego eurodeputowanego. le to œwiadczy o tym ciele.