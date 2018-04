Żukowski: Boks w sosie narodowym

Sprzedawanie kitu od lat najlepiej idzie w boksie.

Telewizje, które powinny dbać o jakoœć widowiska i pokazywać drzwi promotorom – handlarzom towarem drugiej œwieżoœci, kupujš ten spektakl i wciskajš go kibicom. Wciskać zresztš przesadnie nie muszš, zadanie majš łatwe, gdyż ku memu niegasnšcemu zdumieniu nawet kiepskie walki za stodołš majš sporš telewizyjnš publicznoœć. Oznaczać to może tylko jedno: boks ma wielkš siłę przycišgania. Obie strony, tj. promotorzy i telewizje wiedzš w co grajš i najważniejsze jest, by – jak mawia mistrz Tomasz Adamek – „kasa się zgadzała”. Trwajšca od lat gra pozorów uprawiana z takim powodzeniem sprawiła, że możliwe stało się przejœcie na wyższy szczebel absurdu i podanie nowego dania – boksu w sosie narodowym.

W czasach, gdy wszystko wokół jest narodowe, gdy biało-czerwonej jako swego znaku używajš ludzie, z którymi strach spotkać się na ulicy, a Mazurka Dšbrowskiego trybuny zaczynajš œpiewać przy byle okazji i nikomu nie przychodzi do głowy, że to profanacja, boks narodowy musiał się narodzić. Ludzie kręcšcy tš branżš majš za dobry węch, by nie zauważyć, że w czasach patriotycznego wzmożenia pojawiło się nowe paliwo dla ich biznesu.

Gdy jakiœ czas temu otrzymałem zaproszenie do Resursy w Żyrardowie na konferencję przed Narodowš Galš Boksu, pomyœlałem, że to kolejna impreza z gatunku tych, jakie odbywajš się prawie co weekend w Legionowie, Łomiankach czy Wołominie, tylko jakiœ menago-chałupnik poszedł w patos, bo nasłuchał się patriotycznego disco polo. Byłem pewien, że w Resursie odbędš się także walki, jednak nie doceniłem ducha epoki.

Okazało się, że Narodowa Gala Boksu ma 25 maja wypełnić Stadion Narodowy i zorganizowana zostanie pod patronatem supernarodowym, bo pani minister Anny Marii Anders, której obecnoœci spodziewałem się raczej na zawodach hippicznych, bo jej ojciec, generał Władysław Anders, był œwietnym jeŸdŸcem i według nadziei wielu Polaków miał wrócić na białym koniu. Nie wiem, czy pani minister zdaje sobie sprawę, komu i czemu patronuje, albo jeszcze nie daj Boże dołożyła do tej gali jakieœ państwowe pienišdze (miała jš pokazać TVP w godzinach największej oglšdalnoœci, ale dziœ nie jest to już takie pewne).

W Narodowej Gali Boksu wystšpić majš pięœciarze z przeszłoœciš – Mariusz Wach i Rafał Jackiewicz oraz nie ukrywajšcy swego rasizmu i antysemityzmu Artur Binkowski. W tej sytuacji udział w tym przedsięwzięciu Izu Ugonoha (warto w tym kontekœcie przeczytać wywiad z nim w ostatnim numerze „Plusa Minusa”, weekendowego dodatku do „Rzeczpospolitej) wydaje się ponurym żartem z czego organizator Marcin Najman (też bokser) powinien zdawać sobie sprawę.

Boks w narodowym sosie być może sprzeda się dobrze, gdyż do nadużywania patriotycznych symboli ludzie już się przyzwyczaili i brzuchaty facet w dresie z napisem „Polska” to od dawna nasza norma. Nie wiem, kto tę Narodowš Galę Boksu wymyœlił, ale zadęcie jest œmieszne, bioršc pod uwagę klasę niektórych aktorów widowiska, ich życiorysy, poglšdy i publiczne wypowiedzi. A w przypadku Binkowskiego także straszne.

Bokserzy tacy jak Andrzej Gołota, Tomasz Adamek czy Krzysztof Włodarczyk w najwyższej formie mieli prawo do narodowych barw i transmisji w TVP, natomiast planowana na 25 maja Narodowa Gala Boksu to sportowa bujda na resorach, a w kategoriach poważniejszych niż boks, po prostu wstyd.