Boks w sosie narodowym

Sprzedawanie kitu od lat najlepiej idzie w boksie. Telewizje, które powinny dbać o jakoœć widowiska i pokazywać drzwi promotorom – handlarzom towarem drugiej œwieżoœci, kupujš ten spektakl i wciskajš go kibicom. Wciskać zresztš przesadnie nie muszš, zadanie majš łatwe, gdyż ku memu niegasnšcemu zdumieniu nawet kiepskie walki za stodołš majš sporš telewizyjnš publicznoœć. Oznaczać to może tylko jedno: boks ma niegasnšcš siłę przycišgania.

Obie strony, tj. promotorzy i telewizje, wiedzš, w co grajš, i najważniejsze jest, by – jak mawia mistrz Tomasz Adamek – „kasa się zgadzała”.

Trwajšca od lat gra pozorów uprawiana z takim powodzeniem sprawiła, że możliwe stało się przejœcie na wyższy szczebel absurdu i podanie nowego dania – boksu w sosie narodowym.

W czasach, gdy wszystko wokół jest narodowe, gdy biało-czerwonej jako swego znaku używajš ludzie, z którymi strach spotkać się na ulicy, a Mazurka Dšbrowskiego trybuny zaczynajš œpiewać przy byle okazji i nikomu nie przychodzi do głowy, że to profanacja, boks narodowy musiał się narodzić. Ludzie kręcšcy tš branżš majš za dobry węch, by nie zauważyć, że pojawiło się nowe paliwo dla ich biznesu.

Kiedy kilka dni temu otrzymałem zaproszenie do Resursy w Żyrardowie na konferencję przed Narodowš Galš Boksu, pomyœlałem, że to kolejna impreza z gatunku tych, jakie odbywajš się prawie co weekend w Legionowie, Łomiankach czy Wołominie, tylko jakiœ menago-chałupnik poszedł w patos, bo nasłuchał się disco polo. Byłem pewien, że w Resursie odbędš się także walki, jednak nie doceniłem ducha epoki.

Okazało się, że Narodowa Gala Boksu ma 25 maja wypełnić Stadion Narodowy i zorganizowana zostanie pod patronatem supernarodowym, bo pani minister Anny Marii Anders, której obecnoœci spodziewałem się raczej na zawodach hippicznych, bo jej ojciec, generał Władysław Anders, œwietnie jeŸdził konno.

Nie wiem, czy pani minister wie, komu i czemu patronuje, albo jeszcze nie daj Boże dołożyła do tej gali jakieœ państwowe pienišdze (podobno ma jš pokazać TVP w godzinach największej oglšdalnoœci).

W Narodowej Gali Boksu wystšpiš pięœciarze z przeszłoœciš – Mariusz Wach i Rafał Jackiewicz, ringowy parodysta Marcin Najman oraz kilka innych osób, które od lat bez wielkich sukcesów (poza Ewš Pištkowskš) kręcš się przy tym biznesie.

Boks w narodowym sosie zapewne sprzeda się znakomicie, na nadużywanie patriotycznych symboli nikt nie zwróci uwagi, bo przecież brzuchaty facet w dresie z napisem „Polska” to już od dawna polska norma.

Nie wiem, kto tę Narodowš Galę Boksu wymyœlił, ale zadęcie jest œmieszne, bioršc pod uwagę klasę aktorów widowiska.

Bokserzy tacy jak Andrzej Gołota, Tomasz Adamek czy Krzysztof Włodarczyk w najwyższej formie mieli prawo do narodowych barw i transmisji w TVP, natomiast planowana na 25 maja Narodowa Gala Boksu to bujda na resorach i patronat pani Anny Marii Anders wyglšda niepoważnie.